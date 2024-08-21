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Иностранные журналисты снова незаконно проникли в РФ – теперь из Франции

Французский журналист Croix* Алонсо незаконно посетил Курскую область
21 августа 2024, 22:18
Фото: istockphoto / saiko3p

Фото: istockphoto / saiko3p

Журналист французской газеты Croix* Пьер Алонсо незаконно проник на территорию России в Курскую область, в сопровождении командира одного из подразделений ВСУ.
Судя по материалу, который после опубликовали СМИ Франции, иностранный журналист побывал в селе Дарьино Суджанского района, а также в селе Обуховка Кореневского района Курской области. Из материала следует, что Пьер Алонсо был в России 19 августа.

Ранее в Суджу, также в сопровождении боевиков ВСУ, проникли репортеры американской газеты The Washington Post. По сообщению западных СМИ, их фотографы и журналисты побывали в России 17 августа и взяли интервью у 12 жителей Суджи.



До того итальянский журналист попытался оправдаться за кадры украинских боевиков с нацистской символикой на каске. Иларио Пьяньерелли, как и его коллеги, пересекли границу РФ незаконно.

МИД РФ уже сообщал, что фиксирует все незаконные проникновения в страну. Кроме этого в отношении иностранных журналистов возбуждают уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.

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* Внесена в перечень СМИ, в отношении которых действуют меры по ограничению вещания и доступа в интернете в России.
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Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду со взятием Нью-Йорка
21 августа 2024, 21:43

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады со взятием населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк — укр.) в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Министр отметил, что благодаря их действиям уже освобождены 21 село в Запорожье и ДНР.
«Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понес существенные потери и обратился в бегство», — говорится в поздравлении.
Ранее сообщалось, что украинские бойцы в страхе бросили свои позиции в поселке Нью-Йорк, расположенном в ДНР. На кадрах, опубликованных «Известиями», виден один из блиндажей, брошенный солдатами ВСУ. Военнослужащие оставили на позициях практически все свои вещи, в том числе западное оружие.

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Украинский истребитель уничтожили в Курской области при попытке удара по мосту
Mash: украинский Су-27 сбили под Курском при попытке удара по мосту через Сейм
21 августа 2024, 21:23

Фото: istockphoto/Jozsef Soos

В Курской области сбили украинский истребитель Су-27, который пытался ударить по мосту через реку Сейм у села Карыж. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Борт собирался сбросить на частично уцелевшую переправу управляемые авиабомбы, указано в материале.
По данным издания, истребитель был сбитом российским ЗРК «Бук-М3» в районе 18 часов.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Высокий в Мурманской области система ПВО сбила украинский БПЛА, который, предварительно, направлялся к военному аэродрому «Оленья». С данного аэродрома вылетают российские стратегические бомбардировщики, говорилось в сообщении.

По информации Mash, уничтоженный беспилотник — А22 «Летучая лисица с базовой дальностью полета в 1100 километров, а в модифицированной версии — 2000 с лишним. Отмечалось, что его могли запустить из Черниговской области, расстояние от которой до аэродрома «Оленья» составляет порядка 1800 километров.

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#украина
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«Бабулек» в боевых шлемах вывез из курской деревни российский солдат — видео
Солдат ВС РФ вывез пенсионерок в шлемах из деревни под Курском и попал на видео
21 августа 2024, 21:01

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Российский солдат вывез двух пенсионерок из приграничной деревни Любимовка в Курской области. Видео, которое боец снял по пути, опубликовал телеграм-канал Mash. На кадрах видно, как солдат успокаивает пожилых женщин в боевых шлемах, которые сидят с ним в машине.
«Ничего, все будет хорошо. Едем, бабульки, едем. Все нормально», — говорит он своим пассажиркам.
По данным издания, на видео — прославившийся ранее боец с позывным «Тихий», именно он вместе со своим напарником Сибирью эвакуировал в тыл срочника, который отбивался от ВСУ в Курской области.

До этого стало известно, что боец-срочник в одиночку встретил украинских неонацистов и дал им бой, но силы оказались неравными. Молодой человек отступил в лес. Сообщалось, что в перестрелке он смог ликвидировать двоих боевиков, когда те пытались его устранить.



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#пенсионерка
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Украина эвакуирует людей из подконтрольной ВСУ территории ДНР
Киев эвакуирует семьи с детьми из подконтрольной ВСУ территории ДНР
21 августа 2024, 20:07

Украинский режим начал принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов части ДНР, которые контролируют ВСУ. Об этом сообщает 21 августа местное Министерство реинтеграции страны.
«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, эвакуацию детей с родителями и законными представителями согласовали на заседании координационного штаба. Эвакуация проходит в 14 городах и селах Красноармейского района.

Это непосредственно города Красноармейск и Родинское, а также населенные пункты Пушкино, Даченское, Игнатовка, Лысовка, Желтое, Зеленое, Новопавловка, Сухой Яр, Роза, Рог, Чунишино и Новоукраинка.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Параллельно солдаты ВСУ продолжают жаловаться на нехватку поставок.

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Подполковник Шкурлатов рассказал, откуда могли запустить дроны по Подмосковью
Подполковник Шкурлатов: Дроны по Подмосковью могли запустить из Курской области
21 августа 2024, 19:58

Фото: istockphoto/aapsky

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники по Подмосковью не только с территории Украины, но и с территории России, например, из Курской области. Об этом заявил подполковник запаса Роман Шкурлатов.
В ночь на 21 августа российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили либо подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 45 украинских БПЛА. 11 из них были уничтожены в районе Подольска Московской области.

В разговоре с «МК» военный эксперт отметил, что эти дроны не обязательно запускались с самой Украины.

«Сейчас ничего не мешает противнику затащить пусковые установки через пока контролируемый ими участок госграницы и совершить запуск», — пояснил подполковник.

Он также подчеркнул, что украинские беспилотники способны преодолевать значительные расстояния.

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#подмосковье
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В Мурманской области сбили украинский БПЛА на пути к военному аэродрому
Mash: на пути к аэродрому «Оленья» под Мурманском сбили украинский БПЛА
21 августа 2024, 19:37

Фото: istockphoto/sommersby

В районе поселка Высокий в Мурманской области система ПВО сбила украинский БПЛА, который, предварительно, направлялся к военному аэродрому «Оленья». Об этом сообщает телеграм-канал Mash. С данного аэродрома вылетают российские стратегические бомбардировщики, говорится в сообщении.
По данным издания, сбитый беспилотник — А22 «Летучая лисица с базовой дальностью в 1100 километров, а в модифицированной версии — 2000 с лишним. Отмечается, что его могли запустить из Черниговской области, расстояние от которой до аэродрома «Оленья» составляет порядка 1800 километров.

В публикации указано, что БПЛА подобного типа ВСУ использовали во время атаки на Елабугу в Татарстане.

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#видео
#бпла
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#север
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Украинский беспилотник уничтожили в Мурманской области
Появилось видео уничтожения украинского беспилотника в Мурманской области
21 августа 2024, 18:23

Фото: Минобороны РФ

Кадры уничтожения украинского беспилотника в Мурманской области опубликовали очевидцы 21 августа. Предварительно, это был легкомоторный самолет, переделанный в дрон-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».




Ранее об угрозе атаки БПЛА объявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Потенциальную угрозу обнаружили в небе после 17:00. Тогда же в регионе ввели временные ограничения в работе аэропортов Мурманска и Хибины. Меры предприняли в целях безопасности.

Отметим, что в ночь на 21 августа Москва подверглась одной из крупнейших атак беспилотных летательных аппаратов за всю историю. Первое сообщение о попытке атаковать Москву поступило в 3 часа ночи. В 7:11 утра Минобороны сообщило, что в Московской области сбили 11 целей.

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Раненный в Курской области волонтер вышел из комы и попросился обратно на СВО
Выживший при атаке ВСУ под Курском волонтер вышел из комы и хочет обратно на СВО
21 августа 2024, 17:59

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Волонтер Народного фронта Федор Геращенко вышел из комы и попросился обратно на СВО. Мужчина получил сильные ожоги во время атаки ВСУ на мирных жителей в Курской области. Тогда же погибли его товарищи Николай Ковалев и Давид Соколов, которые вывозили мирных жителей из-под обстрела. Выжившего волонтера ввели в искусственную кому.
«Сейчас он находится в больнице Вишневского, уже проходит лечение, все в порядке в целом. Первое, что он сделал, когда вышел из искусственной комы, — позвонил своим товарищам и сказал: «Так, восстановите мне срочно паспорт и другие документы», – сказал и.о. руководителя объединенного гуманитарного штаба Народного фронта Василий Бочкарев РИА Новости.

Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по машине с волонтерами 16 августа. Добровольцы гуманитарной миссии ехали за жителями Глушковского района, которые ждали эвакуацию.

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Нацподразделение гвардии Украины отказалось воевать под Покровском
21 августа 2024, 17:36

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

Три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины отказались участвовать в боевых действиях под Покровском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на заявление одного из бойцов подразделения Владислава.
Владислав рассказал, что в середине августа часть подразделения была переброшена под Покровск, несмотря на нехватку личного состава.

«В каждой роте осталось всего 10–13 человек, хотя обычно в них служит от 80 до 100 бойцов. Солдат также сообщил об отсутствии связи между подразделениями и о том, что некоторые части Вооружённых сил Украины (ВСУ) самовольно отступали. Мы просто физически не можем держать оборону на позициях с таким малым количеством личного состава», — подчеркнул боец Нацгвардии.

В итоге три роты вместе с командирами отказались выполнять боевые задачи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на торецком и покровском направлениях. Он выступил с заявлением по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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