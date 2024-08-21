Иностранные журналисты снова незаконно проникли в РФ – теперь из Франции

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Журналист французской газеты Croix* Пьер Алонсо незаконно проник на территорию России в Курскую область, в сопровождении командира одного из подразделений ВСУ.
Судя по материалу, который после опубликовали СМИ Франции, иностранный журналист побывал в селе Дарьино Суджанского района, а также в селе Обуховка Кореневского района Курской области. Из материала следует, что Пьер Алонсо был в России 19 августа.
Ранее в Суджу, также в сопровождении боевиков ВСУ, проникли репортеры американской газеты The Washington Post. По сообщению западных СМИ, их фотографы и журналисты побывали в России 17 августа и взяли интервью у 12 жителей Суджи.
До того итальянский журналист попытался оправдаться за кадры украинских боевиков с нацистской символикой на каске. Иларио Пьяньерелли, как и его коллеги, пересекли границу РФ незаконно.
МИД РФ уже сообщал, что фиксирует все незаконные проникновения в страну. Кроме этого в отношении иностранных журналистов возбуждают уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.
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* Внесена в перечень СМИ, в отношении которых действуют меры по ограничению вещания и доступа в интернете в России.
Ранее в Суджу, также в сопровождении боевиков ВСУ, проникли репортеры американской газеты The Washington Post. По сообщению западных СМИ, их фотографы и журналисты побывали в России 17 августа и взяли интервью у 12 жителей Суджи.
До того итальянский журналист попытался оправдаться за кадры украинских боевиков с нацистской символикой на каске. Иларио Пьяньерелли, как и его коллеги, пересекли границу РФ незаконно.
МИД РФ уже сообщал, что фиксирует все незаконные проникновения в страну. Кроме этого в отношении иностранных журналистов возбуждают уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.
Читайте также:
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В МИД РФ прокомментировали появление журналистов из США в Судже
* Внесена в перечень СМИ, в отношении которых действуют меры по ограничению вещания и доступа в интернете в России.
Лия Мурадьян