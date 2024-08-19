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Газета Washington Post (WP) опубликовала на своем сайте статью, в которой говорится, что журналисты и фотографы посетили Суджу в субботу 17 августа в сопровождении военнослужащих ВСУ.
«Журналисты О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля и увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане», – отмечается в публикации.
Американское издание утверждает, что журналисты взяли интервью как минимум у 12 жителей Суджи.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не сошлись во мнениях относительно стратегии наступления на Курскую область. The Economist сообщил, что разногласия возникли из-за того, что украинский лидер желал максимально усилить вторжение, в то время как Сырский был осторожен.
До этого издание также сообщало, что ВСУ планировали атаковать Брянскую область перед вторжением в Курскую область. Целью атаки было отвлечь внимание России от Донбасса и создать козырь для будущих переговоров.
Утром 6 августа Курская область подверглась мощной атаке крупного подразделения ВСУ.
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Александр Климов