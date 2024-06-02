Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Фото: istockphoto/Dimitrios Karamitros
На британское судно, следовавшее вдоль побережья Йемена, было совершено нападение. Инцидент произошёл в 48 морских милях (около 89 километров) к юго-западу от портового города Ходейда.
Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). Капитан корабля зафиксировал взрыв на значительном расстоянии от судна, указано в сообщении, которое помечено как «атака».
Сообщается, что судно и члены экипажа не пострадали, повреждений нет, корабль продолжил следовать намеченным курсом в порт назначения. Сотрудники управления рекомендовали всем кораблям соблюдать особую осторожность при прохождении этого района, а также немедленно сообщать о любой подозрительной активности.
Ранее правящие на севере Йемена представители движения «Ансар Аллах» (хуситы), которые контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря, заявили о своей поддержке Палестины и о намерении атаковать любые суда, связанные с Израилем.
Читайте также:
Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр»
Йеменские хуситы заявили об атаке на судно Cyclades в Красном море
Хуситы совершили атаку на британский нефтяной танкер
Сообщается, что судно и члены экипажа не пострадали, повреждений нет, корабль продолжил следовать намеченным курсом в порт назначения. Сотрудники управления рекомендовали всем кораблям соблюдать особую осторожность при прохождении этого района, а также немедленно сообщать о любой подозрительной активности.
Ранее правящие на севере Йемена представители движения «Ансар Аллах» (хуситы), которые контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря, заявили о своей поддержке Палестины и о намерении атаковать любые суда, связанные с Израилем.
Читайте также:
Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр»
Йеменские хуситы заявили об атаке на судно Cyclades в Красном море
Хуситы совершили атаку на британский нефтяной танкер
Александр Бойцов