Хуситы совершили атаку на британский нефтяной танкер

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Правящая на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) объявила, что его члены атаковали противокорабельными ракетами в Красном море британский танкер Andromeda Star и сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper, сообщил лидер боевиков Яхья Сариа в своем канале в Telegram.
Сариа пообещал, что хуситы будут продолжать военные действия до тех пор, пока Израиль «не снимет блокаду» с сектора Газа и не прекратит «агрессию против палестинцев».
26 апреля Яхья Сариа сообщил, что хуситы атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе и выпустили ракеты по южному израильскому городу Эйлату.
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