Британские ВМС зафиксировали подозрительное сближение с судном у берегов Йемена

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Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) зафиксировал инцидент в Красном море в 13 морских милях к юго-западу от портового города Моха в Йемене.
Британский флот охарактеризовал его как «подозрительное сближение», о чём представители UKMTO написали на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter). Подробности происшествия не приводятся.
Ранее правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, заявляло о своей поддержке Палестины и твёрдом намерении атаковать корабли, связанные с Израилем. Они призвали другие страны отозвать свои экипажи и избегать сближения с ними в море.
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Александр Бойцов