Хуситы совершили атаку на корабли в порту Хайфы

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Йеменское движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, атаковало пять связанных с Израилем кораблей в порту города Хайфа и Средиземном, сообщила военная пресс-служба движения, передает РИА Новости.
«В ходе первой операции были атакованы четыре судна в порту Хайфы, два из которых перевозили цемент, а ещё два являются контейнеровозами, за нарушение запрета на вход в порты оккупированной Палестины», – заявили хуситы.
Ранее «Ансар Аллах» также объявило об атаке американского авианосца Dwight Eisenhower в водах Красного моря.
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Александр Климов