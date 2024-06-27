Хуситы сообщили о первом применении гиперзвуковой ракеты

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Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» впервые применили гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в соцсети Х.
«Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море», — сказал он.Представитель хуситов заявил, что созданная ими ракета обладает передовыми характеристиками, очно попадает в цели на большом расстоянии. Сариа также пообещал показать видеозапись с ее запуском.
Движение «Ансар Алла», контролирующее большую часть Йеменского побережья Красного моря, после обострения конфликта на Ближнем Востоке начало обстреливать связанные с Израилем суда, из-за чего морские перевозки через Суэцкий канал резко снизились.
Ночью 23 июня хуситы совершили атаку на пять кораблей в порту Хайфы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак