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Хуситы потопили украинское судно в Аденском заливе

Хуситы объявили о потоплении украинского судна в Аденском заливе
16 июня 2024, 00:21
Фото: iStock/TebNad

Фото: iStock/TebNad

Корабль Verbena затонул в Аденском заливе после нападения хуситов, заявил представитель йеменской вооруженной группировки «Анвар Аллах» Яхья Сариа, сообщает РИА Новости.
По его словам, сухогруз был атакован несколькими ракетами. Салия также сообщил, что судно Tutor, которое было обстреляно несколько дней назад, находится под угрозой затопления.

Ночью 14 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что две ракеты попали в украинский сухогруз Verbena, плавающий под флагом Палау. После атаки на борту возник пожар, один человек пострадал.



Греческое торговое судно Tutor было атаковано хуситами в ночь на 13 июня. В результате ракетного обстрела машинное отделение балкера, вышедшего из российского порта Усть-Луга, было серьезно повреждено.

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#корабль
#сша
#украина
В российском городе полицейские проверили военные билеты у посетителей ночного клуба
В ночном клубе Ростова-на-Дону силовики потребовали военные билеты у мужчин
15 июня 2024, 23:32

Фото: iStock/nantonov

Сотрудники полиции провели рейд в ночном клубе Inside в Ростове-на-Дону, передает портал «161.ru».
Полицейские и сотрудники Следственного комитета попросили мужчин предъявить паспорта и военные билеты. При этом посетителей спрашивали, где они учились, служили и работали. Женщины могли свободно покинуть здание. У входа в клуб была припаркована служебная машина.

Силовики не стали комментировать инцидент.

В апреле следователи в Самаре заподозрили военного комиссара Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов Вячеслав Артюшкин в незаконной продаже более 700 военных билетов за 60 000-80 000 рублей тем, кто не хотел проходить военную службу. С февраля 2022 года военный комиссар резко повысил цены на свои «услуги».

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#самарская область
#ростовская область
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В Туве вынесли приговор виновным в групповом изнасиловании мальчика
СК Тувы: виновных в изнасиловании мальчика осудили на 24 года лишения свободы
15 июня 2024, 22:40

Фото: iStock/FOTOKITA

В городском суде Кызыла (Тува) вынесено решение по делу о насильственном посягательстве на несовершеннолетнего мальчика. Как сообщается в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России по региону, трое обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок в 24 года.
Двое обвиняемых, которым на момент совершения преступления было по 19 лет, получили наказание в виде 9 лет 10 месяцев и 8 лет общего режима соответственно. 16-летний подсудимый приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор еще не является законным.

Информация о насильственном посягательстве на ребенка из Тувы стала известна в январе 2023 года. Согласно сообщению матери пострадавшего, трое старшеклассников, которые занимались спортом вместе с ее сыном, могут иметь отношение к этому преступлению. По ее словам, ее сына увели в общественный туалет, где над ним насиловали, а затем повторились.

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#суд
#приговор
#наказание
#информация
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СК завел дело после отравления 10 человек в Москве, у компаний проводятся обыски
15 июня 2024, 21:14

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

В Москве после госпитализации десяти человек с ботулизмом было возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале столичного главка СК.
«Следственный отдел по особо важным делам Северо-Западного административного округа Главного следственного управления СК России по Москве открыл уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в заявлении.
В настоящее время следователи обыскивают места продажи продукции. Сотрудники СК и Роспотребнадзора также изучают документацию производителей и поставщиков. Готовятся материалы для проведения экспертиз, в том числе касающихся контроля и качества продукции.

Ранее в субботу СМИ сообщили о госпитализации десяти человек в Москве с подозрением на ботулизм. Однако департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовом отравлении, уточнив, что подозрение на заболевание подтверждено пока у четырех больных.

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В Северной Осетии ищут подростка, которого унесло течением реки
15 июня 2024, 19:33

Фото: istock/Iuliia Leonteva

Спасатели в Северной Осетии продолжают поиски 14-летнего подростка, которого унесло течением реки Терек в пятницу, когда он играл с друзьями, сообщает Главное управление МЧС России по региону.
«В селе Виноградное Моздокского района спасатели МЧС России провели сплав по руслу реки на катамаране в поисках утонувшего 14-летнего подростка. Также продолжается пешее патрулирование берегов реки сотрудниками Моздокского пожарно-спасательного гарнизона, спасателями Северо-Осетинского ПСО МЧС России и добровольцами», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По информации МЧС, в пятницу в селе Виноградное Моздокского района дети играли у реки Терек, когда один из них соскользнул в воду и его унесло течением. Другой мальчик пытался помочь, но не смог.

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В Париже на акции протеста против партии «Нацобъединение» начались беспорядки
15 июня 2024, 18:56

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Париже начались беспорядки во время акции протеста против правой партии «Национальное объединение», сообщает РИА Новости.
Агентство сообщает, что на улицы французской столицы вышли около 15 тысяч человек. Вскоре после начала акции начались провокации.

Протестующие начали забрасывать полицию камнями, разбивать автобусные остановки и рекламные витрины, а также поджигать мусорные баки. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона толпы. Многие участники держали агитационные плакаты, флаги Палестины и жгли файеры.

Ранее телеканал France 24 отметил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов вызвало политический шок в стране.

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Житель Набережных Челнов убил супругу и покончил с собой
15 июня 2024, 18:23

Фото:istockphoto/blinow61

Убийство супруги с последующим суицидом совершил житель Набережных Челнов. Об этом сообщила прокуратура Республики Татарстан со ссылкой на публикацию в Telegram-канале «Вечерняя Казань».
«Ход и результаты расследования взяты на контроль надзорного ведомства», – прокомментировали в прокуратуре.

По предварительной информации, трагедия могла произойти из-за семейных разборок. У пары есть дочь. Предварительно, после убийства жены мужчина забаррикадировался. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители, также на место происшествия выехал городской прокурор.

Похожий случай произошел в Ленинградской области, где жених убил невесту перед свадьбой из ревности в результате ссоры. Мужчина сам сообщил о содеянном в полицию.

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Экс-боец ЧВК «Вагнер» зарезал ребенка в Краснодарском крае
15 июня 2024, 17:11

Фото: iStock/Sinenkiy

Бывший боец ЧВК «Вагнер» напал с ножом на ребёнка в Краснодарском крае. 12-летнего мальчика госпитализировали в реанимацию с ранением в грудь, пишет «База».
Инцидент произошёл ночью 14 июня. Матвей (имя изменено) приехал с матерью в гости к тёте. Около 11 вечера мальчик лег спать. Ночью тётя услышала странные звуки из его комнаты. Вернувшись с лампой, она увидела мужчину с натянутой на лицо майкой, который уже успел нанести удар ножом. Женщины пытались задержать его, но он скрылся.

Преступник проник в дом, выключил свет, снял обувь и оставил рюкзак у двери. Затем он взял нож на кухне и отправился в комнату мальчика.

Нападавшего задержали через несколько часов. Он ранее был судим за кражи и убийство, а в прошлом году служил в ЧВК «Вагнер». По словам преступника, он ничего не помнит.

Матвей находится в стабильно тяжёлом состоянии с повреждением трахеи.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство несовершеннолетнего и незаконном проникновении в жилище. Мотивы преступления выясняются.

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На газохранилище в Саратове прогремел взрыв
15 июня 2024, 15:42

Фото: iStock/Sinenkiy

Взрыве произошел в газохранилище в Гагаринском районе Саратова, пишет Telegram-канал Mash.
Канал опубликовал видеозаписи, на которых видно, как огромные столбы пламени поднимаются на десятки метров в высоту. По утверждениям авторов канала, последствия происшествия можно наблюдать за несколько километров.



К месту взрыва направляются экстренные службы, и другие детали инцидента выясняются.

В июне произошел сильный взрыв на одной из автозаправок на трассе Ереван — Севан, недалеко от армянского города Абовяна, в результате которого пострадали семь человек.

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В Шебекино завершили разбор завалов разрушенного дома
15 июня 2024, 15:35

Фото: МЧС России

Завершены работы по разбору завалов разрушенного подъезда в Шебекино Белгородской области, и жителям разрешено забрать свои вещи. Об этом 15 июня пишет РИА Новости.
Подъезд пятиэтажного дома в Шебекино обрушился после обстрела ВСУ в пятницу. Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что спасательные работы завершены, и спасены шесть человек. По словам Гладкова, погибли пять человек, и еще шестеро получили ранения. В субботу губернатор региона сообщил, что поврежденная часть здания не подлежит восстановлению.

Днём в субботу у дома № 18 по улице Железнодорожной всё ещё было оцепление, но тяжёлая техника уже покинула место происшествия, так как разбор завалов завершился. Люди, включая жителей соседних подъездов, вместе с волонтерами выносили свои вещи из уцелевших квартир. Соседние дома также пострадали от удара ВСУ, в основном повреждены окна и остекление балконов.

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