Хуситы потопили украинское судно в Аденском заливе

Фото: iStock/TebNad
Корабль Verbena затонул в Аденском заливе после нападения хуситов, заявил представитель йеменской вооруженной группировки «Анвар Аллах» Яхья Сариа, сообщает РИА Новости.
По его словам, сухогруз был атакован несколькими ракетами. Салия также сообщил, что судно Tutor, которое было обстреляно несколько дней назад, находится под угрозой затопления.
Ночью 14 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что две ракеты попали в украинский сухогруз Verbena, плавающий под флагом Палау. После атаки на борту возник пожар, один человек пострадал.
Греческое торговое судно Tutor было атаковано хуситами в ночь на 13 июня. В результате ракетного обстрела машинное отделение балкера, вышедшего из российского порта Усть-Луга, было серьезно повреждено.
Читайте также:
Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе
«Может затонуть»: Хуситы напали на коммерческое греческое судно в Красном море
CENTCOM: Хуситы атаковали ракетами два грузовых судна в Аденском заливе
Ночью 14 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что две ракеты попали в украинский сухогруз Verbena, плавающий под флагом Палау. После атаки на борту возник пожар, один человек пострадал.
Греческое торговое судно Tutor было атаковано хуситами в ночь на 13 июня. В результате ракетного обстрела машинное отделение балкера, вышедшего из российского порта Усть-Луга, было серьезно повреждено.
Читайте также:
Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе
«Может затонуть»: Хуситы напали на коммерческое греческое судно в Красном море
CENTCOM: Хуситы атаковали ракетами два грузовых судна в Аденском заливе
Александр Климов