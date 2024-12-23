Британские военные успешно испытали «убийцу дронов»

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Британские войска впервые провели успешное испытание радиочастотного оружия направленной энергии (RFDEW), которое Минобороны Великобритании также называет «убийцей дронов». Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.
Отмечается, что это принципиально новое оружие, которое способно уничтожить целый рой дронов с помощью радиоволн. При этом оно является одним из самых дешёвых среди своих аналогов.
По сведениям Минобороны Великобритании, такие системы RFDEW способны практически мгновенно уничтожать цели на расстоянии до одного километра. А расходы на осуществление одного выстрела оцениваются в 10 пенсов.
Оружие использует высокочастотные волны для нанесения критических повреждений электронным компонентам дронов. Таким образом, данный тип оружия отличается от лазерного, такого как DragonFire, которое также используется против дронов. Радиочастотные беспилотники RFDEW могут уничтожать наземные, воздушные и водные цели.
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По сведениям Минобороны Великобритании, такие системы RFDEW способны практически мгновенно уничтожать цели на расстоянии до одного километра. А расходы на осуществление одного выстрела оцениваются в 10 пенсов.
Оружие использует высокочастотные волны для нанесения критических повреждений электронным компонентам дронов. Таким образом, данный тип оружия отличается от лазерного, такого как DragonFire, которое также используется против дронов. Радиочастотные беспилотники RFDEW могут уничтожать наземные, воздушные и водные цели.
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Анастасия Чинкова