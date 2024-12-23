ВС РФ ударили по аэродромам и складам ВСУ

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ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что российскими войсками нанесены удары по указанным целям, а также по скоплениям живой силы и военной техники в 143 районах.
Удары производились силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.
Кроме того, за минувшие сутки средствами ПВО были сбиты 14 украинских беспилотников самолётного типа.
Ранее в этот день в оборонном ведомстве сообщили о нанесении ударов по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.
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Удары производились силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.
Кроме того, за минувшие сутки средствами ПВО были сбиты 14 украинских беспилотников самолётного типа.
Ранее в этот день в оборонном ведомстве сообщили о нанесении ударов по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.
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Анастасия Чинкова