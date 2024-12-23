Российские войска получили новые истребители Су-34 и Су-57

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Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала в войска истребители Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе госкопорации.
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что в скором времени поступившие самолёты займут место в строю. Он также подчеркнул, что Су-57 – это единственный в мире самолёт, который в ходе многодневных боевых действий доказал право называться истребителем пятого поколения. Этот самолёт может наносить удары по различным целям с помощью широкого набора высокоточных средств поражения. А его малая заметность позволяет производить атаки даже в условиях противодействия современных систем ПВО.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он поражает воздушные, наземные и морские цели. Истребитель может использоваться круглые сутки, в том числе в сложных погодных условиях и в сложной помеховой обстановке.
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Анастасия Чинкова