Британский адмирал по-русски ответил на вопрос о необходимости учить русский в НАТО

11 июня 2025, 01:58

Адмирал Радакин по-русски ответил на вопрос о необходимости учить русский язык в НАТО

Фото: iStock/nevenmn

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин ответил по-русски на вопрос о потребности учить в странах-участницах НАТО русский язык. Информация о реакции Радакина передает ТАСС.





Во вторник Радакина спросили на заседании комитета по обороне Палаты общин британского парламента, согласен ли он с оценкой генсека НАТО Марка Рютте. Тот ранее заявил, что странам альянса придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы до 5% ВВП.





«Мне так и хочется сказать нет», — ответил британский адмирал.