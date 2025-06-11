Британский адмирал по-русски ответил на вопрос о необходимости учить русский в НАТО
Адмирал Радакин по-русски ответил на вопрос о необходимости учить русский язык в НАТО
Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин ответил по-русски на вопрос о потребности учить в странах-участницах НАТО русский язык. Информация о реакции Радакина передает ТАСС.
Во вторник Радакина спросили на заседании комитета по обороне Палаты общин британского парламента, согласен ли он с оценкой генсека НАТО Марка Рютте. Тот ранее заявил, что странам альянса придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы до 5% ВВП.
«Мне так и хочется сказать нет», — ответил британский адмирал.При этом слово «нет» он произнес по-русски, чем вызвал смех парламентариев. В то же время Радакин признал справедливыми высказывания Рютте о том, что мир претерпевает изменения.