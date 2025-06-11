В МИД Узбекистана забеспокоились в связи с проверками сограждан в России

11 июня 2025, 00:32

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Министерство иностранных дел (МИД) Узбекистана выразило серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о проверках граждан республики на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов, передает РИА Новости.





Озабоченность ситуацией была выражена во вторник на очередной ежемесячной встрече по миграционным вопросам между представителями МИД Узбекистана и российской стороной.





«Мы выразили обеспокоенность по поводу сообщений о случаях неправомерных проверок, проявления неуважения и грубого обращения с гражданами Узбекистана на территории Российской Федерации», — объяснил Бурханов.

«Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет», — заявил Эммануэль Макрон.