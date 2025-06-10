Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые вышли в свет вместе после поцелуя

10 июня 2025, 23:31

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (фото: Instagram* @anka.peresild)

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые появились вместе на светском мероприятии после поцелуя перед камерами. На красной дорожке премии «ТЭФИ» артисты позировали рядом друг с другом, и Анна позволила Дмитриенко нежно придерживать ее за талию. Об этом пишет издание «WomanHit».





Слухи о романе пары начались в начале 2025 года, когда Анна снялась в романтичных сниппетах и клипе «Цветаева», работая с Дмитриенко. В ролике они сыграли влюбленных. Ваня тепло отзывался о Пересильд, когда вспоминал работу с ней.





«Очень хотел, чтобы она согласилась сняться в клипе. Она сияющая, она чистая. У нее нет пошлости, нет порочного. Она абсолютно светлая. Других таких не знаю», — признался артист.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (фото: Instagram* @dmitrienko_vanya)



«Человек, благодаря которому я поняла, что такое настоящая любовь», — писала актриса.