Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые вышли в свет вместе после поцелуя
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые появились вместе на светском мероприятии после поцелуя перед камерами. На красной дорожке премии «ТЭФИ» артисты позировали рядом друг с другом, и Анна позволила Дмитриенко нежно придерживать ее за талию. Об этом пишет издание «WomanHit».
Слухи о романе пары начались в начале 2025 года, когда Анна снялась в романтичных сниппетах и клипе «Цветаева», работая с Дмитриенко. В ролике они сыграли влюбленных. Ваня тепло отзывался о Пересильд, когда вспоминал работу с ней.
«Очень хотел, чтобы она согласилась сняться в клипе. Она сияющая, она чистая. У нее нет пошлости, нет порочного. Она абсолютно светлая. Других таких не знаю», — признался артист.Также, на 16-летии Анны, пару засняли целующимися у ресторана. Влюблённые вышли на улицу во время празднования и поцеловалась, держась за руки. Вскоре Пересильд опубликовала пост, признавшись, что встретила «особенного» человека. Многие фанаты увидели в этом явный намек на Ваню.
«Человек, благодаря которому я поняла, что такое настоящая любовь», — писала актриса.Стоит учесть, что никто из них до сих пор не комментировал возможные отношения и открыто не заявлял о взаимном интересе. Пересильд объясняла свое молчание тем, что не желает рассказывать о личной жизни публике. Однако совместный выход Вани и Анны на церемонии вручения «ТЭФИ» стал очередным «подтверждением» их связи для поклонников.
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