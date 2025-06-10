Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые вышли в свет вместе после поцелуя

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (фото: Instagram* @anka.peresild)

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые появились вместе на светском мероприятии после поцелуя перед камерами. На красной дорожке премии «ТЭФИ» артисты позировали рядом друг с другом, и Анна позволила Дмитриенко нежно придерживать ее за талию. Об этом пишет издание «WomanHit».



Слухи о романе пары начались в начале 2025 года, когда Анна снялась в романтичных сниппетах и клипе «Цветаева», работая с Дмитриенко. В ролике они сыграли влюбленных. Ваня тепло отзывался о Пересильд, когда вспоминал работу с ней.

«Очень хотел, чтобы она согласилась сняться в клипе. Она сияющая, она чистая. У нее нет пошлости, нет порочного. Она абсолютно светлая. Других таких не знаю», — признался артист.
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (фото: Instagram* @dmitrienko_vanya)
Также, на 16-летии Анны, пару засняли целующимися у ресторана. Влюблённые вышли на улицу во время празднования и поцеловалась, держась за руки. Вскоре Пересильд опубликовала пост, признавшись, что встретила «особенного» человека. Многие фанаты увидели в этом явный намек на Ваню.

«Человек, благодаря которому я поняла, что такое настоящая любовь», — писала актриса.
Стоит учесть, что никто из них до сих пор не комментировал возможные отношения и открыто не заявлял о взаимном интересе. Пересильд объясняла свое молчание тем, что не желает рассказывать о личной жизни публике. Однако совместный выход Вани и Анны на церемонии вручения «ТЭФИ» стал очередным «подтверждением» их связи для поклонников.

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Мария Моисеева

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