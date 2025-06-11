Максим Галкин* показал фото с сыном Гарри на экзотическом курорте

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* наслаждается семейным отдыхом на экзотическом курорте. Артист опубликовал новый снимок с сыном Гарри, а также выложил кадры прогулки по пляжу. Куда именно уехал звезда — неизвестно, однако фанаты предполагают, что он сделал свои фото в Тайланде или на Сейшелах. Предположительно, Алла Пугачева в эту поездку не отправилась.



Несколько часов назад шоумен поделился в личном блоге снимком, где он и юный Гарри купаются в бассейне. Отцы и сына окружала пышная растительность, намекающая на экзотическую локацию.

Максим Галкин* с сыном Гарри (Фото: Instagram** @maxgalkinru)
Аллы Пугачевой ни на одном из снимков не было, что навело подписчиков на мысли о ее отсутствии в поездке. К тому же известно, что певице из-за здоровья запрещены дальние перелеты и непривычный климат.

Зимой Галкин* уже путешествовал только с Гарри и Лизой, обучая их кататься на лыжах на горнолыжном курорте, пока Пугачева оставалась на Кипре. Теперь он, похоже, решил показать сыну тропический рай. Возможно, что в этот раз дочь также отдыхает с отцом, хоть Галкин* и не выложил фотографий с ней.

Ранее Максим Галкин* давал объяснение тому, почему его сын Гарри похож на Филиппа Киркорова.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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Мария Моисеева

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