Максим Галкин* показал фото с сыном Гарри на экзотическом курорте

11 июня 2025, 00:37

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* наслаждается семейным отдыхом на экзотическом курорте. Артист опубликовал новый снимок с сыном Гарри, а также выложил кадры прогулки по пляжу. Куда именно уехал звезда — неизвестно, однако фанаты предполагают, что он сделал свои фото в Тайланде или на Сейшелах. Предположительно, Алла Пугачева в эту поездку не отправилась.