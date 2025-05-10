Британский адмирал ушел в отставку из-за отношений с подчиненной

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Главнокомандующий британских военно-морских сил (ВМС) адмирал Бен Ки ушел в отставку из-за отношений с подчиненной. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Financial Times (FT).
По словам приближенных к ситуации людей, офицер говорил своим коллегам о желании оставить пост летом из-за внутренних процессов, протекающих в ведомстве и не устраивающих его. При этом подать «по личным соображениям» в отставку пришлось раньше, как считают коллеги Ки, из-за вскрывшихся отношений с коллегой.
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«Первый морской лорд-адмирал сэр Бен Ки отошел от руководства военно-морскими силами. Обязанности адмирала временно будет исполнять второй морской лорд-вице-адмирал Мартин Коннелл, до тех пор пока не будет объявлена постоянная замена», — сказано в материале.В настоящее время британские ВМС проводят собеседования с кандидатами на пост нового главнокомандующего.
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Никита Кротов