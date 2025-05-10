Трамп: Индия и Пакистан согласились на прекращение огня после переговоров с США

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что власти Индии и Пакистана согласились на полное и немедленное прекращение огня после переговоров с Вашингтоном, проведенных в ночь на субботу, 10 мая.
Уточняется, что Соединенные Штаты выступали посредником при переговорах. Индия и Пакистан подтвердили прекращение огня и военных действий между двумя государствами.
По данным индийского внешнеполитического ведомства, прекращение огня между государствами вступило в силу в 17:00 по индийскому времени (14:30 мск).
Напомним, ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана.
Читайте также:
Geo TV: Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии
Политолог раскрыл, в чём уникальность индийской операции «Синдур»
В Пакистане доложили о пяти сбитых самолетах ВВС Индии
По данным индийского внешнеполитического ведомства, прекращение огня между государствами вступило в силу в 17:00 по индийскому времени (14:30 мск).
Напомним, ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана.
Читайте также:
Geo TV: Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии
Политолог раскрыл, в чём уникальность индийской операции «Синдур»
В Пакистане доложили о пяти сбитых самолетах ВВС Индии
Екатерина Коршунова