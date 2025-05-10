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Трамп: Индия и Пакистан согласились на прекращение огня после переговоров с США

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что власти Индии и Пакистана согласились на полное и немедленное прекращение огня после переговоров с Вашингтоном, проведенных в ночь на субботу, 10 мая.
Уточняется, что Соединенные Штаты выступали посредником при переговорах. Индия и Пакистан подтвердили прекращение огня и военных действий между двумя государствами.

По данным индийского внешнеполитического ведомства, прекращение огня между государствами вступило в силу в 17:00 по индийскому времени (14:30 мск).

Напомним, ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана.

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#индия
#операции
#пакистан
Россия закроет воздушное пространство над полигоном, запускающим ракеты «Орешник»
10 мая 2025, 11:51

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Россия временно закроет воздушное пространство над полигоном «Капустин Яр», откуда запускаются ракеты типа «Орешник». Об этом сообщают украинские СМИ.
Ограничения вступят в силу с 6:00 по всемирному времени 12 мая и будут действовать до 4:00 13 мая. Под временный запрет попадёт часть воздушного пространства над Волгоградской и Саратовской областями — от земли до неограниченной высоты.

Ракета «Орешник» относится к новому поколению российских баллистических гиперзвуковых вооружений. Она оснащается разделяющейся боеголовкой и может применяться как в ядерном, так и в обычном варианте. Дальность полёта достигает 5500 километров. Первый её боевой запуск состоялся 21 ноября 2024 года по цели в Днепре.

Президент России Владимир Путин тогда заявил, что применение «Орешника» стало ответом на решение стран Запада разрешить Украине наносить удары баллистическим оружием НАТО по территории России. Система ПВО бессильна против «Орешника», поскольку ракета поражает цели на скорости 2,5–3 км/сек.

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#запрет
#ракета
#ограничения
#пво
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В Тбилиси состоялась массовая антиправительственная акция протеста
10 мая 2025, 08:14

Фото: istockphoto / Anton Litvintsev

В Тбилиси прошла очередная акция протеста против действующих властей, сообщает РИА Новости. Тысячи участников вышли на улицы столицы, пройдя по центральным проспектам и завершив шествие на площади Европы.
Марш, приуроченный ко Дню Европы, стартовал из разных районов города. Безопасность обеспечивали полицейские патрули. Участники вновь озвучили требования о проведении внеочередных парламентских выборов и освобождении задержанных во время предыдущих акций.

Протестные настроения в Грузии не утихают с конца ноября 2024 года — с тех пор, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе переговоров по вступлению в Евросоюз на 2028 год. Это заявление вызвало общественное недовольство, которое усилилось после серии задержаний участников митингов.

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#безопасность
#грузия
#протесты
#акции
#выборы
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Фицо: Словакия наложит вето на запрет поставок энергоресурсов из России
10 мая 2025, 07:55

Роберт Фицо и Владимир Путин (фото: www.kremlin.ru)

Словакия готова наложить вето на возможный запрет импорта российских энергоресурсов в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
«Если будет нужно, чтобы все 27 стран согласились, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов. Если будет принято решение, что будут голосовать не единогласно, а большинством, тогда крупные государства примут свое решение», — отметил глава правительства Словакии.

Фицо также выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций. По его словам, рестрикции не достигают целей и в большей степени вредят самому Евросоюзу.

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#запрет
#право
#газ
#поставки
#словакия
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Geo TV: Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии
10 мая 2025, 05:22

Фото: iStock/xbrchx

Пакистан инициировал крупномасштабную военную операцию против Индии, заявив, что это прямой ответ на «продолжительные провокации» соседа. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на источники в пакистанских спецслужбах.
«Пакистан начал крупномасштабную военную операцию ... в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», — сообщили в Geo TV.
Ранее Индия провела операцию «Синдур», нанеся удары по территории Пакистана после теракта в Пахалгаме, однако в Нью-Дели утверждали, что атаковали только террористическую инфраструктуру.

По данным властей Пакистана, индийские удары затронули пять населённых пунктов, что привело к гибели 31 человека и ранению 57. МИД страны предупредил о праве на адекватный ответ.

Ранее стало известно о ракетном ударе Индии по трём авиабазам на территории Пакистана. По информации телеканала Geo TV, целью атаки стали базы Нур Хан, Мурид и Шоркот (известная как Рафики).

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#индия
#страны
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Geo TV: Индия ударила ракетами по трем авиабазам Пакистана
10 мая 2025, 03:28

Фото: iStock/bpawesome

Стало известно о ракетном ударе Индии по трём авиабазам на территории Пакистана. По информации телеканала Geo TV, ссылающегося на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, целью атаки стали базы Нур Хан, Мурид и Шоркот (известная как Рафики).
«Индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики», — говорится на сайте телеканала.
Генерал-лейтенант Чаудри подчеркнул, что инцидент не привёл к повреждениям инфраструктуры или человеческим жертвам. В заявлении также отсутствуют детали о возможных ответных мерах со стороны Пакистана, однако нет сомнений, что они последуют.

«Ждите нашего ответа», — приводит телеканал слова Чаудри.
8 мая сообщалось, что на границе Индии и Пакистана произошёл один из крупнейших воздушных боёв в истории. Высокопоставленный источник в службе безопасности Пакистана уточнил, что в результате воздушной схватки между пакистанскими и индийскими истребителями были сбиты пять самолётов Индии.

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#ракеты
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