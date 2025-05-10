Россия закроет воздушное пространство над полигоном, запускающим ракеты «Орешник»

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Россия временно закроет воздушное пространство над полигоном «Капустин Яр», откуда запускаются ракеты типа «Орешник». Об этом сообщают украинские СМИ.
Ограничения вступят в силу с 6:00 по всемирному времени 12 мая и будут действовать до 4:00 13 мая. Под временный запрет попадёт часть воздушного пространства над Волгоградской и Саратовской областями — от земли до неограниченной высоты.
Ракета «Орешник» относится к новому поколению российских баллистических гиперзвуковых вооружений. Она оснащается разделяющейся боеголовкой и может применяться как в ядерном, так и в обычном варианте. Дальность полёта достигает 5500 километров. Первый её боевой запуск состоялся 21 ноября 2024 года по цели в Днепре.
Президент России Владимир Путин тогда заявил, что применение «Орешника» стало ответом на решение стран Запада разрешить Украине наносить удары баллистическим оружием НАТО по территории России. Система ПВО бессильна против «Орешника», поскольку ракета поражает цели на скорости 2,5–3 км/сек.
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Ракета «Орешник» относится к новому поколению российских баллистических гиперзвуковых вооружений. Она оснащается разделяющейся боеголовкой и может применяться как в ядерном, так и в обычном варианте. Дальность полёта достигает 5500 километров. Первый её боевой запуск состоялся 21 ноября 2024 года по цели в Днепре.
Президент России Владимир Путин тогда заявил, что применение «Орешника» стало ответом на решение стран Запада разрешить Украине наносить удары баллистическим оружием НАТО по территории России. Система ПВО бессильна против «Орешника», поскольку ракета поражает цели на скорости 2,5–3 км/сек.
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Дайана Хусинова