Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Тбилиси состоялась массовая антиправительственная акция протеста

В Тбилиси состоялась массовая антиправительственная акция протеста

Фото: istockphoto / Anton Litvintsev

Фото: istockphoto / Anton Litvintsev

В Тбилиси прошла очередная акция протеста против действующих властей, сообщает РИА Новости. Тысячи участников вышли на улицы столицы, пройдя по центральным проспектам и завершив шествие на площади Европы.
Марш, приуроченный ко Дню Европы, стартовал из разных районов города. Безопасность обеспечивали полицейские патрули. Участники вновь озвучили требования о проведении внеочередных парламентских выборов и освобождении задержанных во время предыдущих акций.

Протестные настроения в Грузии не утихают с конца ноября 2024 года — с тех пор, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе переговоров по вступлению в Евросоюз на 2028 год. Это заявление вызвало общественное недовольство, которое усилилось после серии задержаний участников митингов.

Читайте также:

Полянский: в ООН между США и РФ установились удовлетворительные рабочие контакты

Названы возможные кандидаты на выборах президента США в 2028 году

Глава МИД Чехии Липавский: РФ не имеет никаких прав на памятник маршалу Коневу
#безопасность
#грузия
#протесты
#акции
#выборы
Фицо: Словакия наложит вето на запрет поставок энергоресурсов из России
10 мая 2025, 07:55

Роберт Фицо и Владимир Путин (фото: www.kremlin.ru)

Словакия готова наложить вето на возможный запрет импорта российских энергоресурсов в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
«Если будет нужно, чтобы все 27 стран согласились, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов. Если будет принято решение, что будут голосовать не единогласно, а большинством, тогда крупные государства примут свое решение», — отметил глава правительства Словакии.

Фицо также выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций. По его словам, рестрикции не достигают целей и в большей степени вредят самому Евросоюзу.

Читайте ​также:

Главу Еврокомиссии Фон дер Ляйен встретили в Люксембурге песней «День Победы»

Глава МИД Турции рассказал о неудачном покушении на его жизнь

Роберт Фицо ответил Кае Каллас на критику его визита в Москву на Парад Победы
#запрет
#право
#газ
#поставки
#словакия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Geo TV: Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии
10 мая 2025, 05:22

Фото: iStock/xbrchx

Пакистан инициировал крупномасштабную военную операцию против Индии, заявив, что это прямой ответ на «продолжительные провокации» соседа. Об этом сообщил телеканал Geo со ссылкой на источники в пакистанских спецслужбах.
«Пакистан начал крупномасштабную военную операцию ... в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии», — сообщили в Geo TV.
Ранее Индия провела операцию «Синдур», нанеся удары по территории Пакистана после теракта в Пахалгаме, однако в Нью-Дели утверждали, что атаковали только террористическую инфраструктуру.

По данным властей Пакистана, индийские удары затронули пять населённых пунктов, что привело к гибели 31 человека и ранению 57. МИД страны предупредил о праве на адекватный ответ.

Ранее стало известно о ракетном ударе Индии по трём авиабазам на территории Пакистана. По информации телеканала Geo TV, целью атаки стали базы Нур Хан, Мурид и Шоркот (известная как Рафики).

Читайте также:

Неизвестные срезали с венков у мемориала Дахау российские и белорусские ленты

«Поклон всем, кто дал нам возможность жить»: Звёзды выложили архивные фото своих героев войны в честь 9 мая

Глава МИД Турции рассказал о неудачном покушении на его жизнь
#мид
#индия
#страны
#пакистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Geo TV: Индия ударила ракетами по трем авиабазам Пакистана
10 мая 2025, 03:28

Фото: iStock/bpawesome

Стало известно о ракетном ударе Индии по трём авиабазам на территории Пакистана. По информации телеканала Geo TV, ссылающегося на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, целью атаки стали базы Нур Хан, Мурид и Шоркот (известная как Рафики).
«Индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики», — говорится на сайте телеканала.
Генерал-лейтенант Чаудри подчеркнул, что инцидент не привёл к повреждениям инфраструктуры или человеческим жертвам. В заявлении также отсутствуют детали о возможных ответных мерах со стороны Пакистана, однако нет сомнений, что они последуют.

«Ждите нашего ответа», — приводит телеканал слова Чаудри.
8 мая сообщалось, что на границе Индии и Пакистана произошёл один из крупнейших воздушных боёв в истории. Высокопоставленный источник в службе безопасности Пакистана уточнил, что в результате воздушной схватки между пакистанскими и индийскими истребителями были сбиты пять самолётов Индии.

Читайте также:

В Пакистане доложили о пяти сбитых самолетах ВВС Индии

Политолог раскрыл, в чём уникальность индийской операции «Синдур»

Одна из самых известных свидетельниц холокоста ушла из жизни на 104-м году в День Победы
#военные
#инцидент
#самолёты
#база
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главу Еврокомиссии Фон дер Ляйен встретили в Люксембурге песней «День Победы»
10 мая 2025, 01:46

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден неожиданно столкнулись с участниками акции памяти в центре Люксембурга, организованной партией Mir dVollek. Активисты с российскими и советскими флагами исполняли песню «День Победы», объяснил корреспондент ТАСС, присутствовавший на месте.
«Лидеры ЕС, находившиеся в Люксембурге с визитом, вышли из резиденции премьера великого герцогства и оказались практически лицом к лицу с горожанами, которые отмечали 9 Мая у здания парламента по другую сторону улицы», — передает ТАСС.
Европейские политики предпочли покинуть место события, сделав вид, что не замечают происходящего.

Акция, разрешённая городскими властями, собрала несколько десятков человек. Один из организаторов мероприятия заявил, что цель события — противодействие ревизионизму, а также признание роли русского народа в победе над нацизмом.

Акция памяти в честь 80-летия Победы прошла также в Вене, где в центре города звучала песня на стихи Марии Захаровой. Мероприятия в честь 9 мая охватили различные места в Европе, Азии, Австралии и США.

Читайте также:

«Конечно, захотят отомстить»: Фицо предупредили о последствиях от Евросоюза за приезд в Москву на День Победы

Глава МИД Турции рассказал о неудачном покушении на его жизнь

Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с кровотечением желудка
#акция
#день победы
#мероприятия
#партия
#человек
#министр
#меры
#акции
#стихи
#песня
#активисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Турции рассказал о неудачном покушении на его жизнь
Фидан рассказал о неудачной попытке отравить его около 4-5 лет назад
10 мая 2025, 01:03

Хакан Фидан (Фото: www.kremlin.ru)

Глава МИД Турции Хакан Фидан, ранее занимавший пост главы Национальной разведывательной организации (MİT), заявил о попытке отравления, с которой столкнулся 4–5 лет назад. Об этом сообщил телеканал 24TV со ссылкой на интервью с политиком.
По словам Фидан, анализы выявили присутствие мышьяка и ртути в его организме, однако детали инцидента министр раскрывать отказался.

«Да, была такая попытка (покушения)… Мышьяк и ртуть... Потом это стало известно в результате анализов. Это было 4-5 лет назад», — пояснил он.
«Конечно, захотят отомстить»: Фицо предупредили о последствиях от Евросоюза за приезд в Москву на День Победы
«Конечно, захотят отомстить»: Фицо предупредили о последствиях от Евросоюза за приезд в Москву на День Победы
Фидан отметил, что угрозы исходят как от внутренних, так и от внешних врагов. Он не стал уточнять, кто именно мог стоять за покушением, известны ли ему зачинщики или нет. Фидан занял пост главы МИД Турции в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Кремле поблагодарил коллегу на арабском языке за поздравления в честь 9 мая. Президент Египта прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте также:

Жители Вены на День Победы включили в центре города песню на стихи Марии Захаровой

Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с кровотечением желудка

В Подмосковье прошла патриотическая эстафета «Герои Отечества — связь поколений!»
#мид
#министр
#анализы
#интервью
#турция
#покушение
#отравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате