В Тбилиси состоялась массовая антиправительственная акция протеста

Глава МИД Турции Хакан Фидан, ранее занимавший пост главы Национальной разведывательной организации (MİT), заявил о попытке отравления, с которой столкнулся 4–5 лет назад. Об этом сообщил телеканал 24TV со ссылкой на интервью с политиком.