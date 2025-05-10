В Тбилиси состоялась массовая антиправительственная акция протеста

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В Тбилиси прошла очередная акция протеста против действующих властей, сообщает РИА Новости. Тысячи участников вышли на улицы столицы, пройдя по центральным проспектам и завершив шествие на площади Европы.
Марш, приуроченный ко Дню Европы, стартовал из разных районов города. Безопасность обеспечивали полицейские патрули. Участники вновь озвучили требования о проведении внеочередных парламентских выборов и освобождении задержанных во время предыдущих акций.
Протестные настроения в Грузии не утихают с конца ноября 2024 года — с тех пор, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе переговоров по вступлению в Евросоюз на 2028 год. Это заявление вызвало общественное недовольство, которое усилилось после серии задержаний участников митингов.
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Протестные настроения в Грузии не утихают с конца ноября 2024 года — с тех пор, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе переговоров по вступлению в Евросоюз на 2028 год. Это заявление вызвало общественное недовольство, которое усилилось после серии задержаний участников митингов.
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Дайана Хусинова