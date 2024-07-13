Британский академик назвал лучший момент для переговоров России и Украины

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Сейчас лучшее время для российско-украинских переговоров. Об этом в беседе с РБК заявил британский профессор Ричард Саква. Он подчеркнул, что отправной точкой для диалога может быть ограниченное или же бессрочное прекращение огня.
По словам аналитика, Москве с Киевом придется разговаривать рано или поздно, если не случится третьей мировой войны с разрушением всей Европы. Эксперт допустил такой вариант, если безумие и напряженность продолжатся.
Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года, когда власти Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны властей Украины.
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Никита Кротов