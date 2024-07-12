Военные ВС РФ водрузили флаг в центре Урожайного

Российские бойцы ликвидировали в зоне спецоперации украинского оперного певца и актера, заслуженного артиста Украины Игоря Воронку, который принимал участие в боевых действиях против РФ в составе ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на его супругу.