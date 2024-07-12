Военные ВС РФ водрузили флаг в центре Урожайного

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Военные ВС РФ установили флаг в центре поселка Урожайное в ДНР. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что сделали это бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Ранее МО РФ сообщало, что российские военные в результате успешных действий освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее МО РФ сообщало, что российские военные в результате успешных действий освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова