«‎Русские одерживают верх»: В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине

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Военные ВСУ проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер, пишет РИА Новости.
«Украинцы показывают ужасные результаты на поле боя, русские одерживают верх, и сложно отрицать, что русские могут выиграть. Так или иначе, трудно представить, как украинцы смогут переломить ситуацию», — рассказал он.
Он отметил, что американский лидер Джо Байден озабочен тем, чтобы убедить украинцев, что они могут и дальше рассчитывать на помощь западных стран. По его словам, украинцы должны продолжать верить.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова