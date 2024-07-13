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Идею сбивать российские ракеты над Украиной рассматривают в Варшаве. Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.
«На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — сказал Сикорский.
Министр отметил, что украинская сторона не против такой инициативы. Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали договор о безопасности между государствами. Он посвящен долговременному сотрудничеству стран в военной сфере.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, на фоне которой недружественные к РФ государства оказывают всяческую поддержку Киеву.
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Никита Кротов