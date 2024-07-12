Британский академик Саква призвал отправить миротворцев из Индии на Украину

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Почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква заявил, что вдоль линии соприкосновения, возможно, потребуется развернуть международную мониторинговую миссию. Об этом сообщили в РБК.
По мнению Саквы, миротворцы могут потребоваться в случае достижения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.
Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил о своей готовности представить план мирного урегулирования конфликта на Украине, который он предложил в 2023 году. План Субианто предусматривает прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Также планируется провести референдум на спорных территориях, чтобы определить их принадлежность.
Посол Индонезии призвал официально представить мирную инициативу по Украине, которая может способствовать урегулированию конфликта.
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«Индийские военнослужащие лучше всего подходят для этой роли, поскольку у них есть опыт участия в подобных операциях и они считаются довольно нейтральными. Сейчас в экспертной среде обсуждается возможность создания буферной зоны на расстоянии 50 км от линии соприкосновения по обе стороны. Все технические детали обсуждаемы, и сейчас важно начать хотя бы «переговоры о переговорах», — отметил академик.
Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил о своей готовности представить план мирного урегулирования конфликта на Украине, который он предложил в 2023 году. План Субианто предусматривает прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Также планируется провести референдум на спорных территориях, чтобы определить их принадлежность.
Посол Индонезии призвал официально представить мирную инициативу по Украине, которая может способствовать урегулированию конфликта.
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Мира Полтева