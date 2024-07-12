Китай ввёл санкции против ряда фирм из США из-за продажи оружия Тайваню

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Китай в пятницу, 12 июля, ввёл санкции в отношении шести американских военно-промышленных компаний. Причиной стало то, что эти фирмы продают вооружения Тайваню.
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на министерство иностранных дел КНР. В заявлении МИД, в частности, указано, что США недавно вновь заявили о продаже оружия «Тайваньскому региону Китая», что в очередной раз нарушает принцип «одного Китая», который американские власти на словах поддерживают, а также нарушают три совместных американо-китайских коммюнике.
Кроме того, такие действия являются серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб национальному суверенитету и территориальной целостности страны. Поэтому, руководствуясь законами КНР, власти Китая приняли соответствующие меры в отношении ряда американских компаний и их высшего менеджмента.
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Александр Бойцов