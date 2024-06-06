Британский аналитик Меркурис заявил о крахе мирного саммита Зеленского

Саммит по Украине в Швейцарии провалится из-за того, что многие государства отказались участвовать в нём. Об этом британский эксперт Александр Меркурис заявил на своём YouTube-канале.
Аналитик подчеркнул, что мирная конференция Владимира Зеленского терпит крах. Присутствовать на ней отказались Китай, Пакистан, ЮАР и Бразилия. Индия явно отправит на мероприятие представителей не самого высокого уровня.
Меркурис отдельно отметил, что в Швейцарию отказался ехать президент США Джо Байден, хотя соединённые Штаты в настоящее время являются ближайшими партнёрами Украины.
Саммит по Украине состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. На данный момент участие подтвердили порядка 80 государств. Россия на конференцию приглашена не была.
Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявлял, что России не направили приглашение, поскольку страна в любом случае бы не была допущена до саммита.
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Меркурис отдельно отметил, что в Швейцарию отказался ехать президент США Джо Байден, хотя соединённые Штаты в настоящее время являются ближайшими партнёрами Украины.
Саммит по Украине состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. На данный момент участие подтвердили порядка 80 государств. Россия на конференцию приглашена не была.
Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявлял, что России не направили приглашение, поскольку страна в любом случае бы не была допущена до саммита.
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Анастасия Чинкова