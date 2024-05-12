Британский десант высадился недалеко от российской границы

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Великобритания и США провели учения по высадке десанта в эстонском городе Нурмси в рамках учений Swift Response. Это произошло после того, как Министерство обороны России сообщило, что российские войска освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщило издание The Mirror.
В учениях у российской границы приняли участие 142 человека. Среди них были 82 британских и 60 американских солдат.
Международные учения Swift Response 23 проходят одновременно в Эстонии, Испании и Греции. Они являются частью американских учений Defender 23 и связаны с польскими учениями Anaconda 23.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки российской армии «Север» захватили пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Министерства обороны РФ, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.
10 мая украинские власти сообщили о начале эвакуации соседних населенных пунктов из Волчанске в Харьковской области. По сообщениям, из города были эвакуированы все дети, а большинство населения покинуло на личном автотранспорте.
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Международные учения Swift Response 23 проходят одновременно в Эстонии, Испании и Греции. Они являются частью американских учений Defender 23 и связаны с польскими учениями Anaconda 23.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки российской армии «Север» захватили пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Министерства обороны РФ, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.
10 мая украинские власти сообщили о начале эвакуации соседних населенных пунктов из Волчанске в Харьковской области. По сообщениям, из города были эвакуированы все дети, а большинство населения покинуло на личном автотранспорте.
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Александр Климов