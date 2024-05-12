В Харьковской области взяли в плен бойца подразделения «Кракен»*

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В ходе наступления в Харьковской области российские войска взяли в плен бойца «Кракена»* Илью Гуда (позывной Комар), сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что в марте 2024 года он в составе «Русского добровольческого корпуса»** участвовал в нападении нп Белгородскую область. На допросе он рассказал о деятельности своей группировки и Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка с позывным Змей рассказал о 28 днях в районе Берховского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Российский офицер добавил, что самые яркие эмоции он испытал, когда русские уничтожали войска «Кракена».
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* запрещенная в России террористическая организация
** запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов