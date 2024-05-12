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Назван срок поставки истребителей F-16 Киеву

Standard: первые истребители F-16 могут появиться у ВСУ через нескольких недель
12 мая 2024, 04:46
Фото: iStock/Maikel de Vaan

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, передает британская газета Standard.


По данным издания, первые истребители должны быть поставлены на Украину в июне или июле. Источники издания не сообщили, какая страна предоставит Киеву истребители к этому сроку.

В апреле старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк заявил, что F-16, которые получит Киев, не снизят эффективность российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Российские самолеты сбрасывают планирующие бомбы вдали от линии соприкосновения, вынуждая пилотов F-16 залетать в пределы досягаемости систем ПВО.

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#киев
В Харьковской области взяли в плен бойца подразделения «Кракен»*
12 мая 2024, 05:06

Фото: iStock/Sinenkiy

В ходе наступления в Харьковской области российские войска взяли в плен бойца «Кракена»* Илью Гуда (позывной Комар), сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что в марте 2024 года он в составе «Русского добровольческого корпуса»** участвовал в нападении нп Белгородскую область. На допросе он рассказал о деятельности своей группировки и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка с позывным Змей рассказал о 28 днях в районе Берховского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Российский офицер добавил, что самые яркие эмоции он испытал, когда русские уничтожали войска «Кракена».

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** запрещенная в России террористическая организация
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#плен
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Началась эвакуация жителей Харьковской области
12 мая 2024, 04:00

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

С 10 мая из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали 970 человек, сообщается в Telegram-канале Национальной полиции Украины.
Отмечается, что областная полиция эвакуировала мирных жителей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки российской армии «Север» захватили пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Министерства обороны РФ, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.

10 мая украинские власти сообщили о начале эвакуации соседних населенных пунктов из Волчанске в Харьковской области. По сообщениям, из города были эвакуированы все дети, а большинство населения покинуло на личном автотранспорте.

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На Украине взволновались из-ситуации на фронте
Мосийчук: ВС РФ за день взяли под контроль 30 кв. км в Харьковской области
12 мая 2024, 03:51

Фото: iStock/aapsky

Российские войска за один день заняли 30 квадратных километров в Харьковской области, заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.
По его словам, территория Харьковской области, занятая российскими войсками год назад, была разминирована. Он отметил, что войска продвигаются к центру области. Политик подчеркнул, что ответственность за это лежит на нынешних украинских властях.

«Это шайка "квартальных" дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает», – заявил Мосийчук.

Наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не ответил на вопросы о том, какие резервы подготовили российские военные.

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В России раскрыли потери Украины в ходе СВО
Апты Алаудинов: потери Украины в ходе СВО – около 700 тыс. человек
11 мая 2024, 23:56

Liudmila Chernetska

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов оценил потери Украины в ходе специальной военной операции (СВО), сообщается в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, потери украинской стороны приближаются к 700 000 человек.

«Те, кто принимают решение и сдаются в плен, получают второй билет в жизнь. Те, кто не успел это сделать – погибают», – сказал он.

Алаудинов добавил, что украинцы не являются врагами России.

«Не хотелось бы нам, чтобы вы продолжали нести такие потери», – сказал он.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков прокомментировал сообщения о существовании чудо-оружия, способного победить Россию в конфликте с Киевом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Харькове прогремел взрыв
Мэр Терехов: в Харькове произошел взрыв
11 мая 2024, 23:13

Фото: iStock/trikolor

В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», – написал Терехов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска захватили пять населенных пунктов в подконтрольной Киеву Харьковской области. По данным ведомства, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Наступление российских войск на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не ответил на вопрос о том, сколько резервов россияне подготовили для наступления.

В США подтвердили, что Россия начала наступление на Харьков. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Два человека погибли при подрыве автомобиля в Новотроицком в ДНР
11 мая 2024, 22:24

Фото: iStock/Motortion

Два человека погибли, один пострадал в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве в Новотроицкой в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что гражданский автомобиль наехал на взрывоопасный предмет и подорвался. На месте погибли двое мужчин, личности которых в настоящее время устанавливаются. Также ранения получила женщина 1963 года рождения.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. В результате погиб один мирный житель, ещё четверо граждан получили ранения.

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#днр
#взрывчатка
#автомобиль
#погибший
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Меркурис: Россия наступлением на Харьков ответила на террор Буданова* и Зеленского
Меркурис: РФ ответила на террор Буданова* и Зеленского наступлением на Харьков
11 мая 2024, 22:11

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Россия, начав наступление в Харьковской области, ответила на обстрелы Белгорода, которые санкционировали президент Украины Владимир Зеленский и глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что два украинских политика совершили серьёзные ошибки, приказав атаковать Белгород. Теперь российская сторона имеет обоснование на своего наступления на Харьковскую область.

Напомним, чо после массированного удара ВСУ по Белгороду в декабре прошлого года появилась информация, что начальник ГУР Минобороны Украины Буданов* получил приказ об ударе по российскому региону лично от Зеленского.

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#россия
#харьковская область
#вс рф
#кирилл буданов
#владимир зеленский
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В НАТО после слов Макрона раскрыли планы по отправке войск на Украину
В НАТО объявили об отсутствии планов по отправке войск на Украину
11 мая 2024, 21:55

Фото: iStock/CatEyePerspective

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Его слова приводит агентство Agerpress.
Он подчеркнул, что французский лидер регулярно говорит о необходимости продолжения поддержки Украины, в том числе заявляет об отправке войск в зону СВО. Однако на уровне Североатлантического альянса, где решения принимаются консенсусом, нет ни планов, ни политического намерения разворачивать свои силы на Украине.

Джоанэ объяснил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Киеву всеми средствами, какие возможны. Однако альянс не заинтересован в том, чтобы конфликт перерос в крупное прямое столкновение НАТО и России.

Также он добавил, что в данный момент совокупность признаков указывает на то, что российско-украинский конфликт продолжается и пока не идёт к завершению.

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#военные
#украина
#эммануэль макрон
#франция
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Женщина погибла, 29 человек получили ранения при массированном ударе ВСУ по Белгороду
Женщина погибла в результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района
11 мая 2024, 21:38

Фото: iStock/gorodenkoff

ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский районе, в результате чего погибла женщина, ещё 29 человек пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Белгород и Белгородский район в субботу подверглись массированному удару со стороны украинских войск. От полученных ранений до прибытия скорой помощи скончалась местная жительница. Также, предварительно сообщается, что осколочные ранения получили 28 взрослых и один ребёнок. Они доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Также было повреждено остекление Городской больницы №2 города Белгорода, Детской областной клинической больницы, Центра художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средней общеобразовательной школы №41.

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