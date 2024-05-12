Назван срок поставки истребителей F-16 Киеву

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Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, передает британская газета Standard.
По данным издания, первые истребители должны быть поставлены на Украину в июне или июле. Источники издания не сообщили, какая страна предоставит Киеву истребители к этому сроку.
В апреле старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк заявил, что F-16, которые получит Киев, не снизят эффективность российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Российские самолеты сбрасывают планирующие бомбы вдали от линии соприкосновения, вынуждая пилотов F-16 залетать в пределы досягаемости систем ПВО.
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Александр Климов