Началась эвакуация жителей Харьковской области

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С 10 мая из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали 970 человек, сообщается в Telegram-канале Национальной полиции Украины.
Отмечается, что областная полиция эвакуировала мирных жителей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки российской армии «Север» захватили пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Министерства обороны РФ, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.
10 мая украинские власти сообщили о начале эвакуации соседних населенных пунктов из Волчанске в Харьковской области. По сообщениям, из города были эвакуированы все дети, а большинство населения покинуло на личном автотранспорте.
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Ранее сообщалось, что бойцы группировки российской армии «Север» захватили пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Министерства обороны РФ, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.
10 мая украинские власти сообщили о начале эвакуации соседних населенных пунктов из Волчанске в Харьковской области. По сообщениям, из города были эвакуированы все дети, а большинство населения покинуло на личном автотранспорте.
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Александр Климов