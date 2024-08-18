Израиль заявил о ликвидации двух членов ХАМАС в результате удара по Дженину

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили, что два высокопоставленных члена палестинской организации ХАМАС ликвидированы в результате удара по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в Дженине двух высокопоставленных террористов ХАМАС, которые участвовали в планировании стрельбы в долине Иордана», – говорится в сообщении израильских вооруженных сил.
Отмечается, что один из ликвидированных членов ХАМАСа предположительно был причастен к «дальнейшим терактам» и производству взрывчатки. Другой отвечал за военную инфраструктуру ХАМАС в Дженине.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате удара израильской армии по автомобилю в городе Дженин. Они были доставлены в одну из государственных больниц города, их личности не раскрываются.
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Александр Климов