Британский эксперт заявил о панике ЕС перед Россией

Реакция европейских лидеров на мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине — это симптом их паники, поскольку они начинают понимать, что заняли радикальную позицию в конфликте с Россией. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube, передают РИА Новости.