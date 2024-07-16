Британский эксперт заявил о панике ЕС перед Россией

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Реакция европейских лидеров на мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине — это симптом их паники, поскольку они начинают понимать, что заняли радикальную позицию в конфликте с Россией. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube, передают РИА Новости.
Он считает, что с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа европейские политики еще больше стали обеспокоены возможностью прекращения боевых действий на Украине.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что с приходом к власти будет добиваться мира на Украине и «уладит этот вопрос» за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал на это, что русско-украинский конфликт слишком сложный, чтобы так запросто решить его.
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Олег Дикий