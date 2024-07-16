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Соединённым Штатам Америки и их союзникам надлежит восстановить полностью утраченный диалог с Россией. Сейчас для этого наступил подходящий момент.
Об этом пишет колумнист издания The National Interest Дэвид Харвилиц. По его мнению, миротворческий процесс, в ходе которого Вашингтон и все заинтересованные стороны ищут пути мирного урегулирования украинского конфликта, как раз даёт возможность возобновления такого диалога.
Автор публикации также призвал администрацию Белого дома обратить внимание на беспокойство Москвы по поводу расширения НАТО на восток. По мнению Харвилица, именно это стало главным фактором развития конфликта на Украине. Автор материала также подчеркнул, что невозможно достичь мира, постоянно высказывая угрозы и демонстрируя агрессию в сторону России.
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Александр Бойцов