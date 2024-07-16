Фото: istockphoto/Diy13
За псевдомиролюбивой риторикой Киева стоит желание завоевать симпатии стран Глобального Юга и переманить их в антироссийский западный лагерь. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Все громкие заявления Киева о готовности к решению конфликта политико-дипломатическими методами являются просто сотрясением воздуха и «очковтирательством», подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС. Он напомнил, что на Украине все переговоры с Россией до сих пор запрещены на законодательном уровне.
До тех пор, пока этот запрет действует и ведётся работа по продвижению так называемой «формулы мира», все подобные высказывания о готовности к дипломатическому урегулированию — просто пустые слова, отметил Полищук. Он также выразил надежду, что для стран мирового большинства это является очевидным.
Читайте также:
Вэнс заявил, что Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского конфликта
В США заявили, что Трамп начнет переговоры по Украине после избрания
Почти половина жителей Украины выступает за мир с Россией
Александр Бойцов