Британский городок захотел стать 51-м штатом США
Приходской совет британского городка Пиддингтон, организовавший символический референдум о независимости, собирается попросить президента США Дональда Трампа принять его в состав страны. Об этом сообщил глава совета Тим Макнелли, слова которого передает портал Newsweek.
В сентябре жители Пиддингтона в Оксфордшире проголосовали за «выход из состава Великобритании». Причиной стало решение властей разместить беженцев на территории расположенной поблизости военной базы. Горожане намерены добиваться присоединения к США, если Лондон продолжит размещать 1250 просителей убежища на объекте на окраине городка.
Макнелли заявил, что совет может обратиться «за поддержкой к США, чтобы стать их 51-м штатом». Члены совета написали письмо Трампу и отправили досье в американское посольство.
Член совета Майкл Никсон отметил, что прямых переговоров с американским правительством не было, однако городок «получил огромную поддержку» от граждан США — по словам британца, ему лично приходили письма со всей страны со словами «мы рады принять вас».
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