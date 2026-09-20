Британский городок захотел стать 51-м штатом США

20 сентября 2026, 18:31

Newsweek: жители Пиддингтона попросили Трампа принять город в состав США

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Приходской совет британского городка Пиддингтон, организовавший символический референдум о независимости, собирается попросить президента США Дональда Трампа принять его в состав страны. Об этом сообщил глава совета Тим Макнелли, слова которого передает портал Newsweek.