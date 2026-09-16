Обозреватель Вайнер: Трамп спровоцировал кризис единой Великобритании
Президент США заговорил об объединении Северной Ирландии и Республики Ирландия перед выборами в Конгресс. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.
Напомним, лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали документы, требующие провести референдумы о независимости и самоопределении после заявления президента США Дональда Трампа о возможном объединении Северной Ирландии с Республикой Ирландия, пишут argumenti.ru.
«Лидеры трёх стран решительно настроены вернуться в ЕС. Шотландия и Уэльс — как новые члены, а Северная Ирландия — путём воссоединения с Республикой Ирландия. Правительства всех трёх автономий Соединённого Королевства сейчас одновременно возглавляют сторонники независимости», — отмечает издание.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что подобными заявлениями американский лидер спровоцировал кризис единой Великобритании. Не исключено, что политики ждали этого заявления Трампа и уже готовились к проведению соответствующей конференции.
«Со стороны Трампа это, во многом, месть Лондону за то, что он не стал помогать Вашингтону в военной кампании против Ирана. Трамп ранее заявлял, что страны, которые не помогали США в военной операции на Ближнем Востоке, заплатят высокую цену», — напомнил эксперт.
Кроме того, он пояснил, что в США проживает ирландская диаспора, численность которой составляет порядка 35 миллионов человек. Эти голоса помогут Трампу на осенних выборах в Конгресс, уверен Вайнер. После заявления об Ирландии рейтинг президента США подрос на два процента — с 33 до 35%, а Республиканской партии — с 33 до 37%.