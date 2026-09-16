Обозреватель Вайнер: Трамп спровоцировал кризис единой Великобритании

16 сентября 2026, 14:55

Фото: iStock/ rarrarorro

Президент США заговорил об объединении Северной Ирландии и Республики Ирландия перед выборами в Конгресс. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.





Напомним, лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали документы, требующие провести референдумы о независимости и самоопределении после заявления президента США Дональда Трампа о возможном объединении Северной Ирландии с Республикой Ирландия, пишут argumenti.ru.





«Лидеры трёх стран решительно настроены вернуться в ЕС. Шотландия и Уэльс — как новые члены, а Северная Ирландия — путём воссоединения с Республикой Ирландия. Правительства всех трёх автономий Соединённого Королевства сейчас одновременно возглавляют сторонники независимости», — отмечает издание.

«Со стороны Трампа это, во многом, месть Лондону за то, что он не стал помогать Вашингтону в военной кампании против Ирана. Трамп ранее заявлял, что страны, которые не помогали США в военной операции на Ближнем Востоке, заплатят высокую цену», — напомнил эксперт.