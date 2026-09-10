Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь
Президент США Дональд Трамп считает, что Ормузский пролив должен быть переименован в «пролив Трампа». Об этом он сообщил на национальном съезде Республиканской партии в Далласе.
Мероприятие проходит в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США. Выступая перед собравшимися, американский лидер выдвинул вышеупомянутую идею.
«Я думаю, мы должны назвать Ормузский пролив проливом Трампа. Я должен что-то из этого получить. Это будет называться так, дамы и господа. Я сделаю объявление», — сказал президент США.Кроме того, он вновь подчеркнул, что Соединённые Штаты контролируют Ормузский пролив, через который транспортируется существенная доля мировой нефти. По словам Трампа после победы США в конфликте с Ираном цены на нефть пойдут вниз.