Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь

10 сентября 2026, 05:52

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп считает, что Ормузский пролив должен быть переименован в «пролив Трампа». Об этом он сообщил на национальном съезде Республиканской партии в Далласе.





Мероприятие проходит в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США. Выступая перед собравшимися, американский лидер выдвинул вышеупомянутую идею.



«Я думаю, мы должны назвать Ормузский пролив проливом Трампа. Я должен что-то из этого получить. Это будет называться так, дамы и господа. Я сделаю объявление», — сказал президент США.