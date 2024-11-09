Британский политик Фарадж заявил о важности уступок с каждой стороны конфликта

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Член парламента Великобритании, политик и лидер движения «Реформы в Великобритании» Найджел Фарадж считает, что для урегулирования украинского конфликта нужны уступки с каждой стороны. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News. По его словам, любые переговоры будут включать то, что не понравится другой Киеву или Москве.
«Я думаю, что призыв к Украине был бы частью переговорного процесса о том, чтобы страна стала полноправной частью НАТО. Путину это не понравилось бы <...> но это должно было стать частью сделки. <...> Если и были бы территориальные уступки, то все это нужно для переговоров», — пояснил Фарадж.Политик добавил, что на данный момент есть два возможных сценария — продолжение конфликта и переговоры.
«Мы можем продолжать кормить Украину, и это нормально. Война продолжается еще год, два, пять лет. Число жертв растет», — отметил он.
Фарадж также подчеркнул, что несмотря на желания бывшего британского премьера Бориса Джонсона, «все войны заканчиваются либо переговорами, уступками, либо уничтожением».
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