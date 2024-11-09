Стало известно об ухудшении отношений Украины и Великобритании

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Отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода нового премьер-министра Кира Стармера и формирования нового правительства. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, Киев расстроен отсутствием новых поставок ракет Storm Shadow и тем, что Стармер до сих не приехал с визитом в отличие от своего предшественника Сунака, который приехал в течение месяца после своего назначения.
Один из начальников в администрации Зеленского заявил, что Стармеру не имеет смысла устраивать поездку на Украину, если он не собирается давать новых обязательств по Storm Shadow.
Ранее сообщалось, что Украина получит $1,37 миллиарда долларов гранта от Всемирного банка в рамках грантового соглашения по поддержке государственных расходов и обеспечению устойчивого госуправления. Основную часть суммы, как отмечалось, выделят США.
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«Ему нет смысла приезжать как туристу», — пожаловался он.
Ранее сообщалось, что Украина получит $1,37 миллиарда долларов гранта от Всемирного банка в рамках грантового соглашения по поддержке государственных расходов и обеспечению устойчивого госуправления. Основную часть суммы, как отмечалось, выделят США.
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Данил Пономарев