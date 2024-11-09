Президент ФРГ Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции по России

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя, когда писатель Марко Мартин начал критиковать его за былую позицию по отношению к России, которую тот высказывал будучи главой МИД ФРГ. Об этом пишет немецкая газета Bild. Во время речи литератора, как отмечается, глава государства стискивал челюсти и тяжело дышал.
По информации газеты, все произошло во дворце Бельвю на мероприятии, приуроченного к 35-летию падения Берлинской стены. Писатель во время выступления стал критиковать Штайнмайера за то, что тот, будучи министром иностранных дел, поддержал проект строительства ветки газопровода «Северный поток — 2».
В этот момент, отмечает издание, президент Германии «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции».
Сам Мартин в интервью для t-online заявил, что Штайнмайер «полностью утратил самообладание», а после приема якобы накинулся на него с нотациями.
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В этот момент, отмечает издание, президент Германии «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции».
Сам Мартин в интервью для t-online заявил, что Штайнмайер «полностью утратил самообладание», а после приема якобы накинулся на него с нотациями.
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Данил Пономарев