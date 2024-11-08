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Украине пообещали еще 1,3 млрд долларов

Украина получит $1,37 млрд в качестве гранта от Всемирного банка
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина получит $1,37 миллиарда долларов гранта от Всемирного банка в рамках грантового соглашения по поддержке государственных расходов и обеспечению устойчивого госуправления. Об этом сообщил украинский Минфин, передает ТАСС. Основную часть суммы, как отмечается, выделят США.
«Украина получит около 1,37 миллиарда долларов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine», — говорится в заявлении.
По информации министерства, США выделят 1,35 миллиарда долларов, еще 10,8 миллионов евро из целевого фонда доноров. Источник оставшейся части в сообщении не называют.



Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уклончилась от ответа на вопрос о поддержке Евросоюзом Украины в случае возможного отказа со стороны США.
«Вы знаете, что у нас есть Фонд Украины в размере 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Кроме того, партнеры по «большой семерке» согласовали кредит Украине еще на 50 миллиардов долларов США. Это должно поддержать Украину на период по 2026 год…» — прокомментировала политик.
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В США предположили, учтет ли суд победу Трампа на выборах в рамках его дела
Спецпрокурор по делу Трампа: суд может учесть победу Трампа на выборах
08 ноября 2024, 22:24

Фото: istockphoto/Nastco

Американский суд может учесть победу республиканца Дональда Трампа на выборах в рамках его дела, пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованное ходатайство.
«Правительство с уважением просит суд отменить нынешние дедлайны и расписание предварительных слушаний, чтобы правительство смогло оценить беспрецедентные обстоятельства и определить подходящий курс действий, соответствующий подходам минюста», — гласит документ.
Прошение удовлетворено, суд постановил, что прокуроры до 2 декабря должны отчитаться о своих дальнейших планах.

Спецпрокурор по делу Трампа считает, что ведомству придется учитывать результаты голосования.

Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября. В январе грядущего года пройдет его инаугурация.

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Небензя: США признались в проведении против РФ операций с использованием ИКТ
08 ноября 2024, 21:47

Фото: istockphoto/Askolds

В Вашингтоне признались в проведении против России операций, в которых используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), и в наращивании наступательного потенциала в этой сфере, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
«Сам Вашингтон, не стесняясь, признает факты проведения против России операций с использованием ИКТ, равно как и наращивание наступательного потенциала в этой области. Более того, американские спецслужбы широко практикуют так называемые операции «под чужим флагом», причем делают это даже против своих ближайших союзников, которые столь активно поддерживают США в продвижении их агрессивных установок», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее Небензя задал США интересный вопрос, связанный с Украиной. Кроме того, постпред РФ при Международной организации заявлял, какие страны глобального Юга стали давать трезвую оценку украинскому конфликту.

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Азаров допустил заключение Киевом мира с Москвой под давлением Трампа
08 ноября 2024, 20:41

Фото: iStock/Diy13

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил, что Украина может согласится на заключение мира с Россией под давлением нового избранного президента США Дональда Трампа.
«Если это будет в его интересах, то Трамп, конечно, сможет заставить Украину подписать мирный договор с Россией. Он имеет огромное влияние на киевский режим. Они его подчиненные, как тут не пойти на его условия», — отметил в беседе с NEWS.ru Азаров.

Ранее турецкая газета Hürriyet написала, что Владимир Зеленский может начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в условиях снижения поддержки со стороны США, при этом посредничество Анкары может выйти на первый план.

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Политолог Оленченко объяснил рост числа сторонников мира на Украине в ЕС
08 ноября 2024, 17:41

Фото: iStock/sinonimas

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил рост числа сторонников мира на Украине в ЕС тем, что многие западные страны почувствовали колоссальный ущерб своей экономики из-за украинского конфликта.
«Многие страны почувствовали, что участие в украинской повестке наносит ущерб их экономике. И происходит потеря популярности правящих партий. Мы, прежде всего, это увидели в ходе выборов в Европарламент. Тогда серьёзное поражение потерпели французы, немцы. Поэтому веские основания для таких заявлений есть», — заявил в беседе с RT Оленченко.

А политолог, экономист, к.э.н., доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко допустила отставки многих западных политиков после победы Дональда Трампа на американских выборах президента.

«Я думаю, что первые лица и члены правительств европейских государств, которые критиковали Трампа, и тех, кто составит новую администрацию Белого дома, начнут не только отказываться от своих заявлений, но и уходить в отставку», — высказалась в беседе с «Известиями» Литвиненко.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США сделали ряд исключений в санкциях против России ради энергетики.

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Аналитик Юшков объяснил исключение со стороны США в санкциях против РФ
08 ноября 2024, 17:30

Фото: iStock/designer491

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США сделали ряд исключений в санкциях против России ради энергетики.
«Здесь речь идёт даже не о снятии санкций, а о традиционной практике США — введении исключений из-под санкций. Они выдают так называемые генеральные лицензии: ввели какие-то санкции против банка, а дальше выдают лицензию, что с ним сотрудничество запрещено, но по вопросу оплаты энергоносителей и всего, что касается энергетики, ему деньги переводить можно и от него деньги получать можно», — пояснил в беседе с RT Юшков.

Он заметил, что санкционный режим против нашей страны не отменяется, а приостанавливается действие санкций на какой-либо конкретный срок и по отдельным видам деятельности.

Издание Pravda.Ru также считает, что санкции со стороны США в отношении России могут быть смягчены с президентством Дональда Трампа. Это объясняется экономическими интересами Вашингтона: отрицательный торговый баланс с ЕС и Китаем, стремление сделать условия для американских торговли и бизнеса более лёгкими.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что все предложения США по Украине, представленные в статье Time, выглядят как пародия на все условия, озвученные президентом России Владимиром Путиным.

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Политолог Светов назвал пародией предложения США по Украине
08 ноября 2024, 15:57

Фото: iStock/Ruma Aktar

Политолог Юрий Светов заявил, что все предложения США по Украине, представленные в статье Time, выглядят как пародия на все условия, озвученные президентом России Владимиром Путиным.
«Мы говорим о территориях, на которых прошёл референдум, — это территории РФ. Нам отвечают, что будет признан контроль РФ над их частью. Мы говорим о том, что военные действия будут прекращены и должна быть демилитаризация Украины, а они говорят, что останавливаются боевые действия по линии соприкосновения и создаётся демилитаризованная зона. Мы требуем, чтобы Украина не была в НАТО. Они отвечают, что на 20 лет Украина заморозит свою заявку на вступление в НАТО. Все ответы на предложения Путина выглядят как пародия», — пояснил в беседе с RT Светов.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в данный момент рано говорить о потеплении в отношениях США и России. Он отметил, что пока никаких конкретных шагов сторонами не сделано.

«Но пока не настало время каких-то конкретных шагов, было бы преждевременно об этом говорить», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Пескова.

Ранее сообщалось, что офис Владимира Зеленского хочет сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его вступления в должность.

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#политика
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В офисе Зеленского обвинили нардепов в работе на Россию
Ермак: некоторые нардепы Верховной Рады действуют в интересах России
08 ноября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/olegda88

Некоторые нардепы украинского парламента действуют в интересах российской стороны, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.
«Некоторые депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ. План победы Украины, формула мира - это путь к справедливости», — гласит публикация.
Перед этим сообщалось, что нардеп Верховной рады Евгений Шевченко написал письмо новоизбранному президенту США Дональду Трампу, в котором попросил будущего главу Белого дома помочь прекратить диктатуру на Украине.

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#мир
#украина
#россия
#верховная рада
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#новости
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Сутки на самоликвидацию: как власти Курганской области избавились от диаспор
Курганский губернатор Шумков рассказал, как дал сутки на ликвидацию диаспор
08 ноября 2024, 13:58

Вадим Шумков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что полтора года назад выступил с «резким заявлением» о ликвидации диаспор.
По данным Царьграда, в Курганской области в 25 раз сократилась безработица, однако впервые за несколько десятилетий появился дефицит трудовых ресурсов, но власти Курганской области не привлекают мигрантов для решения данного вопроса.

Шумков рассказал, что мигрантов в регионе на сегодняшний день практически нет. Курганская область является лишь регионом транзита иностранных работников. Шумков также напомнил, что еще полтора года назад выступил с заявлением о ликвидации диаспор, которое некоторые посчитали резким.

«Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учёта как юрлица. Это не жёстко, это правильно. Потому что страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защищать», — заявил Шумков.

Тогда он обратил внимание, что многие национальные диаспоры выгораживают своих земляков, совершивших преступления, а также оказывают давление на правоохранительные органы.

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В Кремле ответили, передавала ли Россия Украине послание через Венгрию
Песков: РФ не передавала послание Украине через Орбана
08 ноября 2024, 13:52

Фото: istockphoto/yulenochekk

Российская сторона ничего не передавала Украине через венгерского премьера Виктора Орбана, проинформировал журналистов на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, через Орбана ничего не передавал (президент России Владимир Путин), — прокомментировал Песков.

Ранее сообщалось, что украинская сторона, возможно, попыталась смягчить позицию Венгрии по вопросам отношений государств. Такое предположение высказал аналитик Денис Денисов, объясняя визит Владимира Зеленского в Будапешт.

«…Украинской стороне надо как-то попытаться смягчить позицию Венгрии относительно Украины, чтобы ещё ко проблемам не прибавилась ещё одна, связанная с тем, что Орбан будет убеждать нового главу США минимизировать поддержку Украины», — комментировал эксперт.
Политики и эксперты активно обсуждают, что ждет Украину с приходом к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа. Будущий хозяин Белого дома приступит к своим обязанностям после инаугурации 20 января 2025 года.

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#мир
#россия
#украина
#венгрия
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