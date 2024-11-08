Украине пообещали еще 1,3 млрд долларов

Фото: iStock/Andrii Atanov
Украина получит $1,37 миллиарда долларов гранта от Всемирного банка в рамках грантового соглашения по поддержке государственных расходов и обеспечению устойчивого госуправления. Об этом сообщил украинский Минфин, передает ТАСС. Основную часть суммы, как отмечается, выделят США.
«Украина получит около 1,37 миллиарда долларов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine», — говорится в заявлении.По информации министерства, США выделят 1,35 миллиарда долларов, еще 10,8 миллионов евро из целевого фонда доноров. Источник оставшейся части в сообщении не называют.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уклончилась от ответа на вопрос о поддержке Евросоюзом Украины в случае возможного отказа со стороны США.
«Вы знаете, что у нас есть Фонд Украины в размере 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Кроме того, партнеры по «большой семерке» согласовали кредит Украине еще на 50 миллиардов долларов США. Это должно поддержать Украину на период по 2026 год…» — прокомментировала политик.Читайте также:
В ЕК не стали прямо отвечать на вопрос о поддержке Украины
Политолог Оленченко объяснил рост числа сторонников мира на Украине в ЕС
В офисе Зеленского обвинили нардепов в работе на Россию
Данил Пономарев