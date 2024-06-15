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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует пойти на переговоры с Россией. Об этом заявил лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж.
В интервью изданию Daily Mirror он отметил, что Киеву обязательно следует пойти на переговоры с российским руководством, несмотря на то, что это, скорее всего, будет означать определённые территориальные потери.
По мнению Фараджа, Украине следует хотя бы попытаться начать мирные переговоры. Он также уверен, что сумел бы убедить Зеленского в необходимости такого шага.
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«Я бы сказал Зеленскому: "Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик"», — процитировал политик свой гипотетический разговор с украинским президентом.
По мнению Фараджа, Украине следует хотя бы попытаться начать мирные переговоры. Он также уверен, что сумел бы убедить Зеленского в необходимости такого шага.
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Александр Бойцов