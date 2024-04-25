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Великобритания передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway

Business Insider: Великобритания передаст Украине бомбы Paveway IV
25 апреля 2024, 20:22
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Великобритания передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV, Business Insider.
Бомбы передаются в рамках нового пакета военной помощи. При этом, по данным издания, они, вероятнее всего, не смогут изменить ситуацию на поле боя.

Как отметил сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк, у Украины недостаточно оборудования для применения бомб Paveway IV.



Накануне президент США Джо Байден заявил, что подписал закон о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине. По его словам, поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы.

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#великобритания
#украина
#бомба
ВС РФ успешно штурмуют Соловьёво в ДНР
25 апреля 2024, 20:51

Фото: iStock/zabelin

Российские войска штурмуют Соловьёво в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что ВСУ захватили часть населённого пункта Соловьёво и продвинулись к западной части Бердычей. Чтобы максимально расширить прорыв и избежать перерезки российские войска совершают атаки в направлении Архангельского, Новоалександровки и Прогресса.

В настоящее время ВС РФ смогли выбить противника с большей части села.

Данная информация, по сообщениям канала, подтверждена российскими бойцами, находящимися на фронте, а также украинскими военными аналитиками, в доступе которых есть кадры с места событий.

Уточним, что в российском министерстве обороны эту информацию не подтверждали и не комментировали.

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#спецоперация
#вс рф
#всу
#атака
#днр
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Названы возможные последствия атаки дронов на Минск
Перла: атака дронов на Минск может привести к расширению зоны СВО
25 апреля 2024, 20:06

Фото: iStock/Diy13

Глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбами страны была предотвращена атака беспилотников, направленных с территории Литвы для ударов по объектам в Минске.
При этом представитель ВС Литвы дал совершенно витиеватый ответ на действие армии. По его словам, подобные заявления от белорусских властей на 99% является дезинформацией.

Однако белорусскую сторону поддержал политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла, который назвал её заявления «хорошо продуманными и имеющими чёткую цель».

По его словам, произошедшая атака говорит о возможном расширении театра боевых действий СВО в ближайшее время. Этот инцидент можно расценивать как агрессию со стороны НАТО по отношению к части союзного государства России и Белоруссии.

Причём угроза исходит не только от Литвы. Граничит с Белоруссией и вторая страна НАТО – Польша.

Единственный способ ликвидировать опасность новой мировой войны – это мирные переговоры по Украине. Когда Россия одержит победу в конфликте, Польше и Литве уже не будет смысла угрожать Белоруссии.

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«Тяжелейшие испытания»: Путин призвал поблагодарить за героизм жителей Донбасса
Путин: Россия наведёт порядок на Донбассе
25 апреля 2024, 19:08

Фото: Официальный сайт Кремля

Россия обязательно наведёт порядок на Донбассе, заявил глава РФ Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах (Донбасса - ред.) с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются, на это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно», — так сложившуюся в регионе ситуацию прокомментировал глава российского государства.

Владимир Путин также призвал поблагодарить жителей Донбасса за проявленные героизм и терпение.

Напомним, 27 сентября 2022 года в России завершились референдумы о вхождении новых регионов в состав РФ. По их итогам к Российской Федерации присоединились Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. При этом часть Донбасса всё ещё находятся под контролем Киева.

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#владимир путин
#донбасс
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ВС РФ уничтожили антенну ВСУ в Часовом Яре
RT опубликовал кадры удара ВС РФ по антенне ВСУ в Часовом Яре
25 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/Yanawut

Российские войска нанесли удар по антенне ВСУ в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР).
Отмечается, что в результате удара антенна была уничтожена.

Кадры публикует RT.

Ранее в этот день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Guardian признал, что западная помощь не сможет остановить продвижение российских войск. Также он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс России развивается стремительнее западного. В связи с этим, он призвал партнёров Киева наращивать объёмы производства оружия.

Также о продвижении ВС РФ порассуждал корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, если войскам удастся удержать Очередино в ДНР, то это откроет им возможность продвинуться дальше на запад Украины.

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#вс рф
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Киевские террористы обстреляли многоэтажный жилой дом
Балицкий: ВСУ обстреляли жилой дом в Токмаке в Запорожской области
25 апреля 2024, 18:23

Фото: iStock/Standart

Киевские террористы обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке. Об этом заявил губернатор Запорожской области в своем Telegram-канале.

Сообщается, что пострадали не менее трех человек. Сейчас на месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы.

Ранее в результате попадания по гражданскому автомобилю в Запорожской области погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей. Дроны ВСУ нанесли атаку на село Новокарловка Пологовского района Запорожской области. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина. У них было четверо несовершеннолетних детей. Они остались сиротами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Жителя Тамбова приговорили к 9,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ
25 апреля 2024, 17:17

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Тамбовской области приговорил к 9,5 года колонии строгого режима местного жителя, который пытался выехать из России и вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Уточняется, что житель Тамбова вступил в переписку с представителями националистического формирования Украины, которое готовит добровольцев из числа российских граждан для участия в военных действиях против ВС РФ. В период с апреля по июнь прошлого года мужчина занимался поиском и изучением специализированной литературы, после чего совершил попытку выехать через Турцию на территорию Украины.

Он был задержан правоохранительными органами. Против мужчины возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене.

Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#спецоперация
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Эксперты назвали «город-ключ» к дальнейшему наступлению России в Донбассе
NYT: взятие Часова Яра позволит войскам России развить наступление в Донбассе
25 апреля 2024, 16:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Украинские военные и эксперты сообщили, что после захвата Северодонецка, Артемовска и Авдеевки, ВС РФ «нацелились» на Часов Яр, который занимает господствующее положение на высотах. Об этом пишет The New York Times.
По мнению экспертов, падение Часова Яра является наиболее значимым в оперативном плане достижением ВС РФ с момента начала спецоперации. Экс-полковник ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский утверждает, что Часов Яр является ключом, который откроет ворота для изнурительных и долгих сражений.

Отмечается, что падение Часова Яра также откроет российским военнослужащим прямой путь на Константиновку, которую издание считает основным узлом снабжения ВСУ на большей части восточного фронта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ ответили на обвинения в сдаче Очеретино
Financial Times: в 115-й бригаде ВСУ ответили на обвинения в сдаче Очеретино
25 апреля 2024, 16:34

Фото: iStock/Prostock-Studio

Подразделение 115-й бригады ВСУ не сдавало Очеретино в ДНР, пишет Financial Times.
Об этом заявил один из представителей украинской бригады боевиков. Так он отреагировал на сообщения, что группа покинула позиции без приказа.

Украинский военнослужащий отметил, что все эти сообщения — фейк и бригада не сдавала позиции. При этом в командовании ВСУ заявили, что ситуация в Очеретино очень сложная.

Ранее сообщалось, что 115-я бригада ВСУ должна была заменить в Очеретино в ДНР 47-ю бригаду «Магура», но в результате обе отступили. Бойцы ВС РФ зашли в населенный пункт и подняли флаги РФ.

Накануне также стало известно, что ВС РФ вошли в населенный пункт Новобахмутовка рядом с Очеретино. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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Вагенкнехт: Зеленский не расплатится по долгам за оказанную западную помощь
25 апреля 2024, 16:33

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский не расплатится по долгам за оказанную западную помощь. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в ходе выступления, выложенного на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.
По её словам, почему-то никто в Германии не обсуждает тот факт, что помощь Украине выделяется в виде кредита. Его не смогут выплатить украинки и украинцы, а также Зеленский, даже если он припрятал несколько миллионов в офшоре.

Отмечается, что новый пакет помощи Америки для Украины в размере 61 миллиарда долларов принесет больше разрушений и продлит страдания украинцев. Ситуацию эта помощь никак не изменит, заключила она.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. По словам американского лидера, данный закон сделает Америку и мир более безопасным, а также продолжит лидерство Штатов в мире. Байден отметил, что отправка помощи Киеву начнется в ближайшее время.

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