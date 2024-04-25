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Великобритания передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV, Business Insider.
Бомбы передаются в рамках нового пакета военной помощи. При этом, по данным издания, они, вероятнее всего, не смогут изменить ситуацию на поле боя.
Как отметил сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк, у Украины недостаточно оборудования для применения бомб Paveway IV.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что подписал закон о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине. По его словам, поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы.
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Как отметил сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк, у Украины недостаточно оборудования для применения бомб Paveway IV.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что подписал закон о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине. По его словам, поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы.
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Алёна Самарева