Великобритания разрешила Киеву наносить удары по России своим оружием

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удар по территории России британским оружием. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
Отвечая на вопрос журналистов о применении ВСУ предоставленного Британией оружия для ударов по целям на территории России, Кэмерон заявил, что Украина имеет на это полное право.
Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страна планирует принять участие в разработке новой общеевропейской системы ПВО «Небесный щит», которую создают специально для ведения борьбы с Россией. В данный момент по этому вопросу ведутся переговоры.
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