Фото: сайт Кремля
Слова президента РФ Владимира Путина о поддержке кандидата на пост президента США Камалы Харрис являются отличным троллингом. Такое мнение высказал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
В своей социальной сети X он одобрил чувство юмора российского лидера, сказавшего на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что раз Джозеф Байден рекомендует всем своим сторонникам поддерживать Харрис, то «и мы так сделаем, будем её поддерживать».
Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании ВЭФ также напомнил, что конкурент Харрис Дональд Трамп в годы своего президентства ввёл рекордное количество антироссийских санкций. Российский президент отметил заразительный смех Камалы Харрис, который свидетельствует о том, что «у неё всё хорошо», а раз так, выразил надежду Владимир Путин, она откажется от санкционной политики в отношении Москвы.
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«Топовый троллинг!» — написал британский политик на своей странице.
Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании ВЭФ также напомнил, что конкурент Харрис Дональд Трамп в годы своего президентства ввёл рекордное количество антироссийских санкций. Российский президент отметил заразительный смех Камалы Харрис, который свидетельствует о том, что «у неё всё хорошо», а раз так, выразил надежду Владимир Путин, она откажется от санкционной политики в отношении Москвы.
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Александр Бойцов