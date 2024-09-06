В США обратились к гражданам после заявления Путина о Харрис

Фото: сайт Кремля
Американский миллиардер Дэвид Сакс обратился к американцам после заявления президента России Владимира Путина о кандидате в лидеры США Камале Харрис. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.
В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 5 сентября, Путин пошутил, что раз нынешний президент США Джо Байден призвал всех своих сторонников поддержать кандидатуру Харрис, то и Россия сделает тоже самое. Также глава государства оценил заразительный смех Харрис, отметив, что он означает, что у неё всё хорошо.
В ответ на это Сакс тоже сыронизировал, призвав американцев выступить против Путина и отвергнуть рекомендуемого им кандидата в лице Харрис.
Читайте также:
Путин призвал поддержать кандидата в президенты США Камалу Харрис
Песков пошутил, что каждый должен влюбиться в смех Харрис после слов Путина
Трамп оценил высказывание Путина о поддержке Харрис на выборах
Анастасия Чинкова