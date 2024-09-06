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В США обратились к гражданам после заявления Путина о Харрис

Сакс обратился к гражданам США после слов Путина о Харрис
06 сентября 2024, 11:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Американский миллиардер Дэвид Сакс обратился к американцам после заявления президента России Владимира Путина о кандидате в лидеры США Камале Харрис. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.


В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 5 сентября, Путин пошутил, что раз нынешний президент США Джо Байден призвал всех своих сторонников поддержать кандидатуру Харрис, то и Россия сделает тоже самое. Также глава государства оценил заразительный смех Харрис, отметив, что он означает, что у неё всё хорошо.

В ответ на это Сакс тоже сыронизировал, призвав американцев выступить против Путина и отвергнуть рекомендуемого им кандидата в лице Харрис.

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Лавров назвал хамством заявления Киева по поводу визита Путина в Монголию
06 сентября 2024, 11:02

Фото: сайт Кремля

Высказывания официальных лиц Украины по поводу третьих стран и их отношений с Россией являются неприкрытым хамством. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Таким образом глава российского МИД прокомментировал в разговоре с РБК заявление официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который назвал визит президента РФ Владимира Путина «тяжелым ударом» по международной системе уголовного права, намекая на отказ Монголии исполнять ордер МУС на «арест» российского лидера.

Лавров напомнил, что после визита президента Индии Нарендры Моди в Россию Зеленский лично сказал, что тот нанес «смертельный удар» по усилиям по урегулированию.

«Тем не менее индийский премьер все-таки потом съездил в Киев, и я уверен, что он объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут. По крайней мере, надеюсь на это», — сказал глава МИД РФ.

По словам министра, тема Международного уголовного суда раздувается искусственно, так как Запад в данном случае абсолютно не стесняется двойных стандартов. Лавров напомнил, что когда совсем недавно в МУС заикнулись о необходимости объявить в розыск израильское руководство, им быстро «дали по рукам», после чего международные юристы покорно замолчали.

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Медведев рассказал, что может произойти с ключами шифрования Telegram
Медведев: Дурова могут заставить передать Франции ключи шифрования Telegram
06 сентября 2024, 10:50

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что основатель Telegram Павел Дуров может при определенных условиях передать ключи шифрования французским спецслужбам. Об этом информирует ТАСС.
Дмитрий Медведев рассказал, что в 2015 или 2016 году он пригласил Павла Дурова на встречу, на которой сообщил ему о потенциальной небезопасности его деятельности для государства. Он отметил, что террористы могут этим всем воспользоваться.

«Поэтому вы должны будете рано или поздно эти ключи шифрования, наверное, отдать. И он говорит: «Я никогда и никому это не отдам!» Это дословно. Никогда и никому! Я думаю, что он реально верит в это», — рассказал Медведев.

Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров, находясь под следствием во Франции, отклонил предложения о дипломатической помощи как от России, так и от Объединенных Арабских Эмиратов.

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Власти Японии направили протест Белоруссии
Япония направила протест Белоруссии после выхода передачи о задержанном агенте
06 сентября 2024, 10:38

Фото: iStock/blew_i

Япония направила протест Белоруссии после выхода передачи о задержанном японце Масатоси Наканиси, которого белорусские власти называют «агентом японской спецслужбы». Об этом генсек правительства Японии Есимаса Хаяси заявил в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что японские власти требовали отмены программы, однако после того как она всё-таки вышла в эфир, правительству Белоруссии был направлен протест.

Хаяси добавил, что власти страны продолжат оказывать поддержку для защиты интересов граждан Японии.

Ранее на этой неделе телеканал «Беларусь 1» сообщил о задержании правоохранителями агента спецслужбы Японии. Он, как утверждается, активно интересовался сбором данных о социально-политической обстановке в стране, о реализации проекта Китая «Один пояс – один путь», об обстановке на границе Белоруссии и Украины. Также он производил съёмку военных объектов и иной оборонной инфраструктуры.

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#япония
#белоруссия
#политика
#протесты
#шпион
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Захарова: Хочется видеть спорт без маргиналов и гендерных извращенцев
06 сентября 2024, 10:33

Фото: пресс-служба МИД РФ

Спорт должен быть предназначен для спортсменов, а не для политических маргиналов и гендерных извращенцев. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В разговоре с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) спикер МИД назвала то, что происходит с мировым спортом, настоящим безумием. Она выразила надежду, что это всё-таки «когда-то пройдёт». По её словам, происходящее с благословения Международного олимпийского комитета (МОК) напоминает уже не политизацию, а какую-то «дебилизацию».

Дипломат напомнила о скандалах на Олимпиаде, призванной быть праздником спорта, когда, например, в женских соревнованиях по боксу победила спортсменка из Алжира Иман Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест из-за наличия в организме повышенного содержания тестостерона и мужской хромосомы. Можно также вспомнить допуск до турнира волейболиста из Нидерландов, получившего срок за педофилию. Или то, что в соревнованиях принимали участие спортсмены, ранее уличённые в применении допинга, потому что они по какой-то причине оказались «равнее других».

Творившиеся в Париже безобразия заставили очнуться даже тех, кто ранее был абсолютным скептиком, заключила Мария Захарова.

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Павел Дуров отказался от дипломатической помощи от России и ОАЭ
06 сентября 2024, 10:24

Фото: соцсети П. Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров, находясь под следствием во Франции, отклонил предложения о дипломатической помощи как от России, так и от Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом информирует издание Politico.
Отмечается, что обе стороны продолжают поддерживать контакт с французскими властями в связи с ситуацией с Павлом Дуровым.

Французские журналисты раскрыли детали операции против бизнесмена. По данным издания, агент спецслужб связался через Telegram с сексуальным маньяком, после чего правоохранительные органы потребовали от мессенджера предоставить личные данные этого человека. Однако Telegram отказался выполнить запрос, что стало одним из оснований для обвинений Дурова в отказе сотрудничать.

Сам Павел Дуров подчеркивает, что в Европейском Союзе у Telegram есть отдельное представительство, и компания строго соблюдает законы.

Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг основателя Telegram Дурова — что во Франции не смогли объяснить произошедшее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров рассказал о своей единственной встрече с уволенным ныне Кулебой
06 сентября 2024, 09:10

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о своей единственной встрече ныне уволенным со своего поста главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которая произошла в 2022 году. По словам Лаврова, в ней не было конструктива.
По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, на этой встрече настояла украинская сторона, передаёт РБК. Лавров рассказал, что ему позвонил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и стал настойчиво приглашать приехать на ежегодный дипломатический форум. Он говорил, что о встрече просят украинцы, и, в частности, Кулеба.

«Украинцы говорили, что у них есть какое-то важное послание, но в итоге Кулеба по бумажке прочитал то, что мы ежедневно слышали с начала специальной военной операции. Да и до её начала тоже», — сказал глава российского МИД.

По словам Лаврова, Кулеба не сказал абсолютно ничего нового, кроме официальной позиции. Он тогда спросил у своего турецкого коллеги Чавушоглу, а где же послание, которое хотела передать украинская сторона. Но тот выглядел удивлённым, так как ничего конструктивного не прозвучало.

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Захарова назвала самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг Павла Дурова
Захарова: во Франции не смогли объяснить, что произошло с Дуровым
06 сентября 2024, 08:48

Фото: соцсети П. Дурова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ заявила, что самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг основателя Telegram Дурова — что во Франции не смогли объяснить произошедшее. Об этом информирует РИА Новости.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.

«Самое отвратительное и трагикомичное — не только то, что было предпринято в отношении Павла Дурова, а то, что власти Франции объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу», — сказала она.

По ее словам, связано это с тем, что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов. Захарова отметила, что обратной связи с населением страны у них нет. Она пояснила, что французские власти привыкли использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения.

Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что примирения со спортсменами, спонсировавшими Киев, быть не может. По ее словам, речь в таком случае идет о деньгах, которые идут на убийство российских граждан, детей и военных, а также разрушение гражданской инфраструктуры.

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#франция
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Захарова высказалась о спортсменах, которые спонсируют Киев
Захарова: примирения со спортсменами, спонсировавшими Киев, быть не может
06 сентября 2024, 07:29

Фото: сайт МИД РФ

Примирения со спортсменами, спонсировавшими Киев, быть не может. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ, пишет РИА Новости.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.

«Другое дело, если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай Бог, спонсируют киевский режим, не дай бог ассоциируют себя с киевским режимом», — сказала она.

По её словам, в этой ситуации не может быть и речи о каком-либо примирительном тоне. Она отметила, что речь в таком случае идет о деньгах, которые идут на убийство российских граждан, детей и военных, а также разрушение гражданской инфраструктуры.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и её дочерних СМИ не останутся без ответа.

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#форум
#вэф
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Песков назвал одно важное оправдание для цензуры в СМИ
Песков выступил за полную свободу информации, но не в условиях войны
06 сентября 2024, 06:49

Фото: istock/microgen

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на его убежденность в необходимости полной свободы слова, в условиях военных действий цензура оправдана.

«Ограничивать информацию нельзя, но в состоянии войны, в котором мы находимся, такие меры оправданы», — подчеркнул Песков. Об этом он рассказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.
Он отметил, что по окончании военного конфликта должна быть восстановлена полная свобода информации. Песков также подчеркнул важность патриотической работы СМИ и привел в пример агентство ТАСС, как источник правдивой и аргументированной информации.

Ранее сообщалось, что России пора выбирать День победы в честь окончания СВО, заявил военкор Юрий Котенок, отвечая на слова замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова об уже состоявшейся победе России в СВО.

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#патриотизм
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