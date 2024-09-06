Трамп оценил высказывание Путина о поддержке Харрис на выборах

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что санкции США в конечном итоге ослабляют позиции доллара по всему миру. С такими словами он выступил в Экономическом клубе в Нью-Йорке. Однако, по его словам, санкции можно и нужно применять против заслуживающих таких мер стран, но с последующей их отменой.