Трамп оценил высказывание Путина о поддержке Харрис на выборах

Фото: Сайт Кремля
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента Камалы Харрис.
Политик признался, что пока не вполне понимает, как реагировать на такую позицию.
Ранее в Белом доме также прокомментировали высказывание Путина, призвав Россию «прекратить вмешиваться в выборы» США.
Напомним, что 5 сентября на Восточном экономическом форуме Владимир Путин выразил надежду, что в случае победы на выборах Камала Харрис не станет ужесточать санкции против России. Президент также отметил её «заразительный смех», намекнув, что это говорит о её хорошем настроении.
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«Путин сегодня поддержал Камалу Харрис. Не знаю, стоит ли мне позвонить и поблагодарить его. <...> Я не понимаю, как это расценить, не уверен, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — заявил Трамп в беседе с журналистами.
Ранее в Белом доме также прокомментировали высказывание Путина, призвав Россию «прекратить вмешиваться в выборы» США.
Напомним, что 5 сентября на Восточном экономическом форуме Владимир Путин выразил надежду, что в случае победы на выборах Камала Харрис не станет ужесточать санкции против России. Президент также отметил её «заразительный смех», намекнув, что это говорит о её хорошем настроении.
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Елена Перлова