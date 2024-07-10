Премьер Стармер: Великобритания не будет запрещать Украине наносить удары по РФ

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Новый премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания будет и дальше позволять Украине наносить удары по территории России.
Как сообщает Financial Times, при новом правительстве Лейбористской партии Великобритания продолжит разрешать Украине наносить удары по территории России. Однако эти удары должны осуществляться в рамках международного гуманитарного права.
Ранее стало известно, что некоторые высокопоставленные западные чиновники, включая уходящего в отставку генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвали снять все ограничения на удары Вооруженных сил Украины по территории России.
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«Украина сама должна решить, как использовать [поставленное ей британское оружие] в оборонительных целях». Новое правительство не планирует менять свою позицию относительно украинских ударов», — заявил Стармер.
Ранее стало известно, что некоторые высокопоставленные западные чиновники, включая уходящего в отставку генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвали снять все ограничения на удары Вооруженных сил Украины по территории России.
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Мира Полтева