Новый британский премьер Стармер назвал Россию «угрозой поколения»

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Россия в настоящее время является «угрозой поколения». Об этом во время своего выступления на саммите НАТО в Вашингтоне заявил новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Его цитирует британское издание The Daily Telegraph. Политик также призвал государства, входящие в Североатлантический альянс, наращивать военное производство, чтобы не отставать в этом вопросе от России. По словам Стармера, мир вступил в такую эпоху, в которой постоянно присутствуют угрозы и нестабильность.
Британский премьер назвал в числе главных угрозы со стороны России, которую поддерживают такие страны, как Северная Корея и Иран, а также конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По мнению Стармера, именно реакция НАТО на эти угрозы будет определять состояние мира в грядущие десятилетия. Он предложил увеличить отчисления на оборону до 2,5% от ВВП.
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