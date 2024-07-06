Новый британский премьер Стармер дал обещание и дальше поддерживать Украину

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Соединенное Королевство будет и дальше поддерживать киевский режим после смены кабмина. Об этом в телефонном разговоре с политиком Владимиром Зеленским заявил новый премьер-министр Британии Кир Стармер.
«Премьер-министр начал с того, что для него было важно подтвердить непоколебимую приверженность Великобритании Украине в свой первый день пребывания на этом посту», — цитирует Стармера его канцелярия.
Стармер добавил, что смена британского кабмина не повлияет на поддержку для Украины. Политики поговорили также о саммитах НАТО и Европейского политсообщества.
Премьер выразил надежду, что скоро лично встретится с Зеленским, чей президентский срок завершился 20 мая.
Стармер занял свой пост в минувшую пятницу, 5 июля.
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Никита Кротов