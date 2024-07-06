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Новый британский премьер Стармер дал обещание и дальше поддерживать Украину

06 июля 2024, 19:13
Фото: istockphoto/andriano_cz

Фото: istockphoto/andriano_cz

Соединенное Королевство будет и дальше поддерживать киевский режим после смены кабмина. Об этом в телефонном разговоре с политиком Владимиром Зеленским заявил новый премьер-министр Британии Кир Стармер.
«Премьер-министр начал с того, что для него было важно подтвердить непоколебимую приверженность Великобритании Украине в свой первый день пребывания на этом посту», — цитирует Стармера его канцелярия.

Стармер добавил, что смена британского кабмина не повлияет на поддержку для Украины. Политики поговорили также о саммитах НАТО и Европейского политсообщества.



Премьер выразил надежду, что скоро лично встретится с Зеленским, чей президентский срок завершился 20 мая.

Стармер занял свой пост в минувшую пятницу, 5 июля.

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#война
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#новости
«Боевой хорёк»: Сибирские десантники приручили хорька на СВО
SHOT: Сибирские десантники приручили хорька на СВО
06 июля 2024, 18:39

Фото: iStock/Annaissakova

Сибирские десантники приручили хорька в зоне специальной военной операции. Теперь пушистый «боец» защищает провизию от грызунов и каждый день радует «боевых товарищей» своей лаской. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что хищник сам пришёл в пункт временной дислокации новосибирского автобатальона. Кадры с хорьком военнослужащие прислали волонтёрам Народного фронта.




Примечательно, что дикий зверек не побоялся солдат и сразу с ними подружился. При этом никого другого на «свою» территорию пушистый боец не подпускает, а с грызунами, которые рискуют покуситься на еду, хорек безжалостно расправляется.

Ранее сообщалось, что глава Коми Владимир Уйба объявил, что передал котенка по имени Симба матери погибшего участника спецоперации Романа Попова. Этого котенка Роман приютил во время службы в зоне военных действий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На Украине задержали уклонистов, собиравшихся на надувных кругах пересечь реку Тису
На Украине задержали 4 мужчин, собиравшихся на надувных кругах сбежать по Тисе
06 июля 2024, 18:05

Фото: iStock/kitzcorner

Госпогранслужба Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые на надувных кругах намеревались по реке Тиса сбежать за границу. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчины заплатили местному жителю от 7 до 8 тысяч долларов за незаконное сопровождение до границы. Уклонисты также получили от своего помощника надувные круги и направились к Тисе, где их и встретил пограничный наряд.

Преступников и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления административных протоколов.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ прозвали «рекой смерти» Волчью в Харьковской области. Украинские войска на постоянной основе совершают безуспешные попытки перебросить через эту реку резервы.

Напомним, в прошлом месяце количество погибших уклонистов, найденных в реке Тиса на границе с Румынией, достигло тридцати пяти.

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#всу
#украина
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Губернатор Смирнов: житель Курской области в больнице после попадания дрона ВСУ
06 июля 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Leonid Eremeychuk

Водитель грузовика получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
«В настоящее время он доставляется в Курскую областную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь», — уточнил чиновник.

Ранее сообщалось, мобилизация на Украине вышла на новый уровень. Теперь военнообязанных отлавливают в парках, метро, торговых центрах, на выездах из Киева. Военкомы в прямом смысле используют собак.

Помимо этого, уклонистам приходят внушительные штрафы за непредоставление обновленных данных в военкомат. Речь идет о сумме в 17 тысяч гривен, что в пересчете на рубли составляет 37 тысяч.

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#украина
#война
#сво
#курская область
#всу
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Мобилизация на Украине приобрела новые черты
Военкомы с собаками блокируют крупные киевские районы для поимки военнообязанных
06 июля 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Крупные районы Киева блокируются военкомами с собаками для поимки уклонистов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на очевидцев происходящего. По их словам, крупнейший район города Голосеевский полностью оцепили.
«Начиная от ВДНХ и вплоть до проспекта Науки выставлены патрули с собаками, в полной боевой выкладке блокируют весь Голосеевский парк и его окрестности», — говорится в публикации.

Также военные патрули дежурят в парковых зонах, крупных торговых центрах. Кроме того, военнообязанных отлавливают у метро и на выездах из города.

Очевидцы отметили, что за устаревшие данные в военкоматах призывникам приходят штрафы в 17 тысяч гривен (37 тысяч рублей). Тех, кто не обновил информацию о себе, забирают сразу же, затем следует прохождение комиссии в ускоренном режиме и «100%-ная отправка на фронт».

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#война
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Эстония передала Киеву ЗРК Mistral
Эстонское Минобороны сообщило о доставке Украине ЗРК малой дальности Mistral
06 июля 2024, 17:04

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral, а также боеприпасы к ним доставлены на Украину. Об этом сообщили в Минобороны Эстонии.
«Подтверждено! На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией», — говорится на сайте оборонного ведомства.

В прошлом месяце сообщалось, что Эстонией, Францией, Бельгией, Венгрией и Кипром подписано совместное соглашение о закупке вооружения. Кроме того, СМИ Эстонии, ссылаясь на Минобороны, писали, что государство передаст киевскому режиму ракеты и пусковые установки Mistral.

На фоне российской спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны начали поставки оружия украинским неонацистам.

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#мир
#россия
#украина
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#сво
#оружие
#новости
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Появилось видео атаки беспилотников ВСУ на нефтебазу под Краснодаром
Под Краснодаром после атаки БПЛА загорелась нефтебаза «Лукойла»
06 июля 2024, 16:40

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Атака украинских дронов на нефтебазу «Лукойла» в Краснодарском крае попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
Уточняется, что момент взрыва был заснят камерой с одной из проезжавших мимо нефтебазы машин. На кадрах виден поднимающийся столб дыма и мощный пожар.




Вражеская атака произошла в ночь на субботу. Украинский беспилотник рухнул рядом со станицей Павловской.

В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.

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#краснодарский край
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Во Франции сделали неожиданное заявление о Путине
Политолог из Франции Бонифас: Путин уже побеждает в конфликте на Украине
06 июля 2024, 16:22

Фото: сайт Кремля

Французский политолог Паскаль Бонифас в эфире YouTube-канала L'invité заявил, что президент России Владимир Путин уже побеждает на Украине и ни одна страна не верит в успех ВСУ на линии боевого соприкосновения.
По мнению политолога, на международной арене у РФ также будут успехи, если к власти в Европе и в США придут правые партии и Дональд Трамп. Бонифас отметил, что победа лидера правой фракции «Национальное объединение» Жордана Барделла во Франции окажет серьезное воздействие на политику в отношении Киева.

Эксперт заключил, что формально поддержка Украины останется на прежнем уровне, однако на самом деле Париж уменьшит не только финансовые вливания, но и поставки военного оборудования.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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Стало известно о выплатах бойцам ВСУ за уничтожение российской спецтехники
ТАСС: бойцы ВСУ получают выплаты за уничтожение пожарных машин РФ
06 июля 2024, 15:39

Фото: iStock/zabelin

Боевики ВСУ получают выплаты за уничтожение российских пожарных машин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу города Голая Пристань Херсонской области Константина Тистола.
Отмечается, что украинские операторы беспилотных летательных аппаратов «охотятся на пожарную и ремонтную технику», усложняя работу российским пожарным и аварийным бригадам. Тистол пояснил, что награда за уничтоженную спецтехнику достигает 100 тысяч гривен (порядка 217 тысяч рублей).

Он отметил, что боевики ВСУ целенаправленно сбрасывают с дронов горючие смеси и ведут обстрел зажигательными снарядами, чтобы спровоцировать пожары лесной местности.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Рябков: ответы России на варварские теракты ВСУ подбираются индивидуально
06 июля 2024, 14:29

Фото: сайт Кремля

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что форма ответов России на варварские теракты ВСУ подбираются индивидуально, но не остаются без реакции, в том числе в военном плане. Об этом политик сообщил в интервью журналу «Международная жизнь».
Рябков отметил, что Россия не должна уподобляться преступникам, которые совершили теракт с обстрелом Севастополя. Так он прокомментировал некоторые заявления о том, что в ответ на гибель мирного населения следует «стереть с лица Земли» такие города, как Киев, Харьков, Николаев и Одессу.

«Командование специальной военной операции и политическое руководство страны принимает решения о характере и масштабе ответов на те или иные действия, исходя из оперативной обстановки, разумеется, но также и принимая в расчет нашу задачу не наносить ущерб гражданским лицам и по возможности избегать потерь среди гражданского населения», – обратил внимание Сергей Рябков.
Замглавы МИД также добавил, что «озверевшая клика в Киеве, видимо, движима совершенно другой логикой ведения боевых действий, но они получат по заслугам». По его словам, форма ответов на такие атаки подбирается индивидуально в зависимости от случившегося, но они никогда не остаются и не останутся без ответа.

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